Шикарность из овсянки долгой варки: пирог с творогом и любыми ягодами из заморозки — и вкусный, и «похудительный»

Если хочется десерт без лишней тяжести, этот вариант быстро становится дежурным. Основа из овсянки дает приятную текстуру и легкую сытость, творог делает пирог нежным, а банан добавляет мягкую сладость без перегруза.

Сверху — любые ягоды из морозилки: они дают сочность и легкую кислинку, за счет чего вкус получается сбалансированным и не приторным. В итоге — простой домашний пирог, который спокойно вписывается в более легкое меню.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., банан спелый — около 100 г, творог 5% — 200 г, молоко 1,8% — 100 мл, сливочное масло 82,5% — 15 г, овсяные хлопья долгой варки — 80 г, ягоды любые — 20 г, сода — 1/4 ч. л., подсластитель — по вкусу, соль — щепотка.

Яйца, банан, творог и молоко соединяю и пробиваю до однородности, затем добавляю овсяные хлопья, растопленное сливочное масло, соду, подсластитель и щепотку соли. Масса получается густой, как мягкое тесто.

Перекладываю в форму или порционные контейнеры, сверху распределяю ягоды, не размораживая. Выпекаю при 150 °C (режим верх/низ) около 20–25 минут. Даю немного остыть — пирог становится плотнее и держит форму.

Ранее мы делились рецептом незабываемого салата из капусты. Всего 4 ингредиента и 7 минут.