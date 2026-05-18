Мацони, огурцы и чеснок — через 10 минут на столе суп-топчик: свежее и сытнее окрошки

Это гениально простой рецепт освежающего супа для тех, кто любит холодные закуски в жару, но устал от классической окрошки на квасе. Никакой варки — просто смешал мацони (или кефир) с зеленью, добавил огурцы, чеснок и грецкие орехи.

Получается обалденная вкуснятина: густой, кисловато-свежий суп с хрустящими огурцами, пикантным чесноком и приятной ореховой ноткой.

Он намного нежнее и интереснее окрошки, при этом готовится в два раза быстрее и не требует кваса. Благодаря мацони (или кефиру) суп получается бархатистым, а грецкие орехи добавляют сытность и текстуру. Подаётся ледяным — идеален для жаркого дня. Готовится из доступных продуктов, а съедается мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 1 литр мацони (или густого кефира 3,2%), 2–3 свежих огурца, 2–3 зубчика чеснока, 50 г грецких орехов, пучок укропа, пучок кинзы (или петрушки), соль, перец по вкусу, 100 мл холодной кипячёной воды (по желанию), лёд для подачи. Огурцы натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками. Чеснок пропустите через пресс. Зелень мелко порубите. Грецкие орехи измельчите ножом. В глубокой миске смешайте мацони и холодную воду до нужной консистенции. Добавьте огурцы, чеснок, зелень, орехи, соль и перец. Перемешайте. Уберите в холодильник на 20–30 минут. Подавайте с кубиками льда.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот армянский суп. Удивило то, что суп получается очень сытным и освежающим одновременно. Кстати, вместо мацони можно взять обычный кефир или айран — вкус будет не хуже.