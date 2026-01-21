Азар не смог оспорить статус иноагента в суде

Московский городской суд отказал бывшему муниципальному депутату Илье Азару (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в снятии статуса иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Апелляционная жалоба Азара осталась без удовлетворения.

Решением районного суда Азару было отказано в удовлетворении административного искового заявления к Министерству Юстиции РФ о признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из списка иностранных агентов, — говорится в сообщении.

Решение суда обосновано тем, что Азар работает корреспондентом европейского медиа. При этом распространяет публикации негативного содержания, направленные против действий и политического курса Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин помиловал гражданина Франции Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного за сбор данных о военной деятельности России. Его обменяли на баскетболиста Даниила Касаткина, которого вернули в Россию после освобождения из тюрьмы в Париже.