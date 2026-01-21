Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:53

Азар не смог оспорить статус иноагента в суде

Мосгорсуд не снял с экс-депутата Азару статус иноагента

Илья Азар Илья Азар Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московский городской суд отказал бывшему муниципальному депутату Илье Азару (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в снятии статуса иноагента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Апелляционная жалоба Азара осталась без удовлетворения.

Решением районного суда Азару было отказано в удовлетворении административного искового заявления к Министерству Юстиции РФ о признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из списка иностранных агентов, — говорится в сообщении.

Решение суда обосновано тем, что Азар работает корреспондентом европейского медиа. При этом распространяет публикации негативного содержания, направленные против действий и политического курса Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин помиловал гражданина Франции Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного за сбор данных о военной деятельности России. Его обменяли на баскетболиста Даниила Касаткина, которого вернули в Россию после освобождения из тюрьмы в Париже.

иноагенты
суды
Илья Азар
Мосгорсуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году
Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году
Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы
Суд на Украине принял решение по имуществу Тимошенко
В Новосибирске рассказали о нарушении при строительстве обрушившегося ТЦ
Услуга записи к врачу через MAX охватила почти всю Россию
Раскрыты ежемесячные расходы Долиной на охрану особняка в Подмосковье
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20
«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Военэксперт раскрыл состав опасного химоружия ВСУ
В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия
«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана
Ремонт однушки в Москве стал дольше и дороже
Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года
Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина
Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье
Российская теннисистка повторила рекорд AO спустя 19 лет
Брат бывшего сирийского лидера ушел из жизни
Астрономы сообщили, когда ждать парада планет
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.