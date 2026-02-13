Стрельба в кампусе университета унесла жизни двух человек Два человека погибли при стрельбе в Университете штата Южная Каролина

Два человека погибли и как минимум еще один получил ранения в результате стрельбы в Университете штата Южная Каролина в США, передает телеканал Fox News. По его информации, трагедия произошла в жилом комплексе Hugine Suites. После случившегося руководство учебного заведения объявило о введении комендантского часа, который действует до сих пор.

Расследование ведет департамент правоохранительных органов Южной Каролины. Занятия в университете отменили, студентам оказывают психологическая помощь. Информация о возможном зачинщике стрельбы и его мотивах на данный момент не раскрывается.

Ранее Анапский городской суд заключил под стражу несовершеннолетнего Ивана (имя изменено), устроившего стрельбу у местного индустриального техникума. Срок меры пресечения установлен в два месяца — до 11 апреля 2026 года включительно.

До этого стало известно, что организатором стрельбы в школе в канадском городе Тамблер-Ридж оказалась 18-летняя женщина-трансгендер Джесси Ван Рутселар (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Она открыла огонь в библиотеке, в результате погибли девять человек, еще 25 пострадали.