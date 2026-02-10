Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 05:34

Трамп пригрозил Канаде ради «астрономических доходов»

Трамп потребовал у Канады половину прав на строящийся на границе Мичигана мост

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил заблокировать открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган. Он считает, что такая мера допустима, пока американцы не получат половину прав собственности на этот объект.

Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива. Доходы, полученные (Канадой – NEWS.ru.) благодаря рынку США, будут астрономическими, – написал Трамп.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что попытка Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.

До этого сообщалось, что военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США. По данным канадских журналистов, вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы. Военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга и захватит стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а возможно, и за два дня.

Дональд Трамп
Канада
мосты
Мичиган
