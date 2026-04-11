11 апреля 2026 в 16:22

Трамп рассказал о своих ожиданиях от переговоров США с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался в интервью телеканалу NewsNation, что не знает, как пройдут переговоры американской администрации с Ираном в Пакистане. Ключевым организатором встречи в Исламабаде стал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Трамп сказал, что он «понятия не имеет», как будут проходить сегодняшние переговоры между США и Ираном, — говорится в сообщении.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что переговоры между Ираном и США в Исламабаде продлятся не больше одного дня. В публикации говорится, что встреча могла и вовсе не состояться.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц обратило внимание, что военные США продолжают активно перебрасывать силы на Ближний Восток. Это происходит даже несмотря на переговоры с Ираном в Пакистане.

Накануне, 10 апреля, Трамп заявил, что Иран не осознает отсутствия других рычагов влияния, кроме контроля над Ормузским проливом. По словам американского лидера, сейчас единственная цель Тегерана — это сами переговоры. Он добавил, что иранцы лучше справляются с фейками в СМИ, чем с борьбой.

