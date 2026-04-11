«Опять бутафория»: Лоза пообещал разоблачить лунную миссию американцев

Музыкант и композитор Юрий Лоза назвал фейком сообщение NASA об успешном возвращении на Землю корабля Orion с астронавтами лунной миссии «Артемида-2». В беседе с aif.ru он отметил, что все представленные американской стороной фото- и видеоматериалы свидетельствуют о постановочном характере миссии.

Конечно же, опять все бутафория, опять постановка. Все фото и видео, которые США показали, они, тем более, говорят о том, что это все постановка. Будет у меня больше времени, я сделаю специальный ролик об этом, расскажу, почему это фейк, — заявил музыкант.

Ранее комик Александр Ревва заявил, что не верит в высадку американцев на Луну, назвав этот проект «аферой века». При этом артист утверждает, что у него нет ни капли сомнения относительно контактов певицы Кати Лель с инопланетной цивилизацией.

До этого отец миллиардера Илона Маска, международный инвестор и исследователь космоса Эррол Маск усомнился в том, что США осуществили высадку людей на Луну в 1969 году. Он заявил, что последние 10 посадок на спутник Земли с огромным «хвостом» обломков доказывают обратное.