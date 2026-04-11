Иран потребовал от США реальных шагов в одном вопросе

Соединенные Штаты согласились разморозить иранские активы за границей, однако Тегеран ожидает подтверждения серьезности намерений Вашингтона, сообщает агентство Tasnim. Переговоры между делегациями двух стран проходят в субботу, 11 апреля, в Исламабаде при посредничестве Пакистана. При этом иранская сторона в этом вопросе принимает во внимание прошлое неисполнение обещаний со стороны США и неоднократное препятствование передаче замороженных средств.

В результате давления и консультаций американская сторона согласилась разморозить иранские активы и заявляет, что для переговоров в сфере финансов прислала в Исламабад команду, чтобы обе стороны пришли к общему итогу по этому вопросу, — приводит издание слова источника.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что прекращение огня в Ливане — это основополагающее требование на переговорах с Соединенными Штатами. По его словам, Исламабад и Бейрут поддерживают постоянный диалог по этой теме.