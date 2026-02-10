«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз

Обещания о вступлении Украины в Евросоюз сравнимы с морковкой перед мордой осла, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, в перспективе как минимум есть серьезные сомнения относительно целостности самого ЕС.

О каких прогнозах можно говорить на конец 2027 года? До него дожить еще надо. И это не фигура речи, я в прямом смысле это говорю. Так как сейчас идет эскалация, не факт, что Евросоюз к этому времени будет в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Поэтому такие новости [о плане вступления Украины в ЕС] для меня — словно морковка, подвешенная перед мордой осла. Они это говорят, чтоб мотивировать украинцев и дальше продолжать сражаться. Потому что биться за [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), например, у них давно желания нет. За какие-то идеи [Степана] Бандеры? Многие считают их деструктивными, просто боятся об этом сказать, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что обсуждать возможное вступление Украины в Евросоюз даже на теоретическом уровне не имеет смысла. По мнению экс-нардепа, к 2027 году Европу ожидает политический кризис. Он указал, что если ЕС в каком-либо виде продолжит существовать, то это будет без участия текущей политической элиты.

В ЕС реально, как фанатики, готовятся к войне с РФ. Но если они этот конфликт начнут, им же конец придет. России тоже, наверное, какой-то ущерб будет нанесен, но они вообще исчезнут с карты мира, поэтому бессмысленно комментировать подобные заявления. У Европы сейчас, мне кажется, чем больше бравады, тем это больший показатель скрытого страха, — резюмировал Марков.

Ранее появилась информация, что Брюссель разрабатывает план ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Он предполагает принятие страны в блок на начальном этапе выполнения членских критериев, а не на завершающем.