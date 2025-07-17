Путин оценил одно агрорешение Евросоюза против России

Решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свой рынок является полной глупостью, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, решение скажется на ценах на продукты питания в странах объединения.

С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства — это полная глупость, на самом деле, — заметил президент РФ.

Совет Европейского союза ранее одобрил введение новых импортных тарифов на продукцию сельского хозяйства и отдельные виды удобрений из России и Белоруссии. Новые меры коснулись примерно 15% аграрного экспорта этих стран в ЕС. При этом документ не содержит конкретного перечня товаров, которые попадут под новые ограничения, а также не указывает точный размер пошлин.

Западные СМИ между тем сообщили, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии определенные гарантии, чтобы добиться от нее снятия вето на 18-й пакет санкций против России. Переговоры ведутся на фоне требований Братиславы по смягчению ограничений на импорт российского газа.