100+ идей подарка на День матери: что подарить маме от души

В День матери есть отличный повод порадовать близкого человека. Однако как выбрать хороший подарок маме? Это задача может стать настоящим испытанием, ведь хочется, чтобы презент запомнился и не был банальным.

Составили большой структурированный список с советами и комментариями: рассказываем, что подарить на День матери, кроме денег, — от сертификатов в спа до полезных гаджетов.

Подарки своими руками: самые трогательные варианты

Иногда самые лучшие подарки на День матери — это те, в которые вложены ваше время, старание и тепло ваших рук. Это особенно актуально, если ваш бюджет ограничен, но желание удивить и растрогать маму велико. Такой презент всегда имеет высокую эмоциональную ценность.

Фотографии и воспоминания

Создайте альбом, в котором будут собраны самые яркие моменты вашей совместной жизни. Добавьте рукописные комментарии, стикеры и рисунки. Оформите обложку и страницы в технике скрапбукинга, используя кружева, ленты, пуговицы и декоративную бумагу. Напишите 10–20 маленьких писем, каждое из которых начинается словами: «Моя любимая мама, спасибо тебе за...» или «Открой, когда тебе грустно».

Можете подготовить и электронную версию такого подарка: купите цифровую рамку и загрузите туда фотографии. А еще можно подготовить стенгазету.

Домашняя выпечка, сладости и любимые блюда

Испеките мамин любимый торт, печенье или домашний хлеб. Упакуйте это в красивую коробку, перевязанную лентой. Теплый и ароматный подарок маме своими руками — это всегда уют и забота. Можете и просто приготовить любимое блюдо — необязательно сладкое.

Предметы декора из природных материалов

Если вы обладаете навыками рукоделия, создайте что-то для дома.

Выберите мягкую, гипоаллергенную пряжу любимого цвета мамы. Свяжите теплый плед, шарф, свитер.

Засушите красивые осенние листья или цветы и создайте из них оригинальную композицию в рамке.

Изготовьте натуральные свечи с любимыми мамиными ароматами (лаванда, ваниль, цитрус).

Что подарить маме на День матери

Видеопоздравление от всей семьи

Соберите короткие видеообращения от всех членов семьи и друзей. Смонтируйте их под красивую музыку, добавив старые семейные фотографии. Такой подарок маме на День матери точно вызовет слезы счастья.

Практичные подарки для дома и быта

Не стоит недооценивать практичные вещи. Если они улучшают качество жизни мамы, экономят ее время или добавляют комфорта, это всегда хороший выбор.

Современные гаджеты для кухни и красивая посуда

Мультиварка или планетарный миксер. Если мама любит готовить, но тратит на это много времени, эти гаджеты станут настоящими помощниками.

Набор качественных ножей или посуды. Обновление кухонного инвентаря — это забота о ее комфорте. Выберите наборы из нержавеющей стали или японской керамики. Купите красивую и хорошую фарфоровую посуду. Можно подобрать винтажную или антикварную.

Кофемашина. Если мама ценит хороший кофе, автоматическая или капсульная кофемашина позволит ей наслаждаться любимым напитком не выходя из дома.

Аэрогриль — популярный ныне аналог духовки.

Уют и комфорт в доме

Робот-пылесос. Дарит маме самое ценное — свободное время.

Близкий «родственник» робота-пылесоса — робот для мойки окон. Особенно понравится тем, кто живет на верхних этажах.

Увлажнитель воздуха с функцией ароматизации. Особенно актуален в отопительный сезон. Он улучшит качество воздуха и поможет справиться с сухостью кожи и слизистых.

Осушитель воздуха — для тех, кто живет во влажном климате или страдает от плесени в санузле.

Хорошая швейная машинка.

Светильник для растений.

Пароочиститель — для быстрой уборки.

Вертикальный отпариватель одежды — чтобы не стоять у гладильной доски.

Электрический камин или биокамин. Создаст атмосферу тепла и уюта в гостиной или спальне.

Текстиль и постельные принадлежности

Хорошим выбором будет купить что-то уютное и мягкое, из натуральных тканей, если не занимаетесь рукоделием: плед, комплект постельного белья. А еще можно позаботиться о качестве сна мамы и выбрать для нее хорошую подушку и матрас.

None

Подарки для красоты и здоровья

Эти варианты демонстрируют, что вы заботитесь о благополучии мамы и напоминаете ей о важности уделять время себе. Лучшие подарки на День матери часто связаны с релаксацией и самообновлением.

Средства для ухода и косметика

Набор натуральной косметики. Выберите премиальную уходовую линейку, например, с антивозрастным эффектом или на основе натуральных масел.

Парфюм. Купите новый аромат, который мама давно хотела, или пополните ее коллекцию классическим, проверенным временем запахом.

Бьюти-гаджеты. Аппарат для микротоковой терапии лица, светодиодная маска или массажер для зоны вокруг глаз.

Все для расслабления и SPA на дому

Массажное кресло или накидка. Массажная накидка на стул — более бюджетный, но очень эффективный вариант для снятия напряжения в спине и шее.

Набор для ароматерапии. Диффузор с набором эфирных масел (лаванда, мята, иланг-иланг).

Халат и тапочки. Мягкий махровый или шелковый халат и удобные теплые тапочки для дома.

Подарки для здоровья

Не стоит забывать и о здоровье мамы! Хорошим подарком станут фитнес-браслет или умные часы, которые помогут отслеживать активность, сон и сердечный ритм. Всегда уместными будут сертификаты в клинику, путевки в санаторий. Можно обновить маме очки. А для занятий йогой, скандинавской ходьбой или прогулок на свежем воздухе советуем выбрать удобный костюм.

Еще немного идей подарков для красоты и здоровья:

домашний ингалятор;

теплые ортопедические тапочки;

коврик для йоги;

увеличивающее косметическое зеркало;

хороший фен;

массажный пояс;

абонемент в бассейн;

электрическая зубная щетка.

Подарки-впечатления: создаем эмоции

Эмоции и воспоминания — это то, что остается с нами навсегда. Если вы думаете, что подарить на День матери, чтобы праздник запомнился, выбирайте впечатления.

Необычные подарки для мамы

Культурный досуг

Билеты на концерт или в театр. Выберите выступление ее любимого артиста, классическую оперу или премьеру в драмтеатре. А еще можно сходить в кино, особенно на премьеру.

Абонемент в музей или галерею. Если мама ценит искусство, подарите ей возможность посещать выставки в течение года.

Сертификат на фотосессию. Семейная фотосессия — прекрасный способ провести время вместе и получить красивые профессиональные снимки.

Развитие и новые навыки

Мастер-класс. Кулинарный урок (например, по приготовлению итальянской пасты), гончарное дело, живопись маслом или урок по флористике.

Онлайн-курсы. Обучение новому иностранному языку, основам фотографии или садоводству.

Подписка на аудиокниги или образовательные платформы. Если мама любит читать или узнавать новое.

Отдых и релаксация

Хотите позаботиться о здоровье мамы, но в то же время подарить впечатление, а не обычную вещь? Купите ей сертификат в спа. Оплатите полный комплекс процедур: массаж, обертывания, сауна, уход за лицом.

Поездка в соседний старинный город тоже станет хорошим подарком. Составьте подробный маршрут, чтобы маме не пришлось ни о чем беспокоиться.

Еще один вариант — ужин в ресторане. Забронируйте столик в том заведении, куда мама давно хотела сходить.

Вот еще краткий список идей:

уик-энд в загородном отеле;

поездка на природу;

уроки танцев;

сертификат на дегустацию вин;

кулинарный урок с шефом;

полет на воздушном шаре;

путешествие выходного дня.

Необычные подарки маме

Все эти идеи не подходят? Делимся вариантами необычных подарков маме.

Семейный квест или приключение. Организуйте для мамы интересный квест по квартире, участку или даже городу с поиском подарков и сюрпризов.

Портрет по фотографии. Закажите портрет, выполненный у профессионального художника.

Можно подарить и что-то персонализированное, кастомизированное лично под маму. Добавьте гравировку даже на обычные предметы, и они станут необычным подарком.

Гравированная ложка.

Именной плед.

Шкатулка с гравировкой.

Подушка с вышитым посланием.

Мозаика из семейных фото.

Набор ручек с инициалами.

Персонализированный плед с картой мест, где бывала семья.

Рецептурная книга с подписями родственников.

Доска для записей с семейными напоминаниями.

Кухонный фартук с вышивкой «Лучшая мама».

Подарки своими руками для мамы

Что подарить бабушке от внуков

Бабушка заслуживает не меньшего внимания. Идеи подарка для бабушки во многом совпадают с теми, что мы предлагали для мам. Добавим еще несколько вариантов — они будут уместны для пожилого человека.

Презенты, связанные с памятью и теплом

Календарь с фотографиями внуков. На каждый месяц — новое фото.

Плед или подушка с фотопечатью. Плед, на котором напечатаны фотографии всех внуков и детей.

Большая семейная фотография в красивой рамке. Лучше всего — снимок, сделанный недавно.

Комфорт и здоровье

Грелка или электропростыня. Для уютного тепла в холодное время года.

Тонометр или глюкометр. Если бабушка регулярно следит за здоровьем, подарите ей современный, простой в использовании прибор.

Органайзер для лекарств с таймером. Поможет не забывать принимать таблетки вовремя.

Досуг и хобби

Наборы для рукоделия. Набор для вышивания крестиком или бисером, пряжа для вязания, качественные пазлы или алмазная мозаика.

Электронная книга с большим экраном. Если бабушка любит читать, электронная книга не портит зрение и позволяет регулировать размер шрифта.

Красивая ваза с букетом любимых цветов. Просто и всегда приятно.

Совместное время

Помните, что лучший подарок маме на День матери, который одновременно станет лучшим презентом и для бабушки, — это ваше время.

Семейный обед или чаепитие. Соберитесь всей большой семьей и проведите день вместе, без спешки и гаджетов.

Помощь по дому. Подарите «сертификат» на генеральную уборку, разбор кладовки или помощь в саду.

Прогулка. Поездка в красивый парк, на дачу или к любимому месту детства.

Что подарить бабушке

Роскошные и долгосрочные инвестиции в мамино счастье

Иногда лучшие подарки на День матери могут быть более дорогими.

Ювелирные украшения

Подвеска с гравировкой. Кулон для мамы или бабушки с первой буквой ее имени или инициалами детей и внуков.

Классические серьги или браслет. Выбирайте золото или серебро с натуральными камнями, которые подходят ей по знаку зодиака или цвету глаз.

Умные устройства для комфорта

Смарт-телевизор с подпиской на онлайн-кинотеатр. Чтобы смотреть любимые фильмы и передачи в высоком качестве.

Последняя модель смартфона или планшета. Поможет всегда оставаться на связи и быть в курсе событий.

А еще можно подарить элитные наборы шоколада, чая, кофе, изделия из натуральной кожи — например, качественный новый кошелек.

Выбрать, что подарить на День матери — значит проявить внимание к ее личности, интересам и тайным желаниям. Вне зависимости от стоимости, главный элемент любого подарка — это ваша любовь.

