Как барбарис спасает сосуды? Новое открытие ученых и простой рецепт

Китайские исследователи из Юго-Западного медицинского университета в Лучжоу раскрыли механизм, благодаря которому барбарис способен бороться со старением сердечно-сосудистой системы. Ключевое соединение в его составе — алкалоид берберин — блокирует активность белка EIF2AK2 (PKR), запускающего процессы разрушения клеток сосудов. Это открытие впервые объясняет, как барбарис защищает эндотелий и поддерживает здоровье кровеносной системы.

Барбарис веками использовался в народной медицине для лечения желтухи, снижения давления и укрепления сердца. Современная наука подтверждает его антиоксидантные, противовоспалительные и кардиопротекторные свойства. Однако новое исследование фокусируется на замедлении клеточного старения — берберин не только улучшает кровообращение, но и предотвращает дисфункцию сосудов на молекулярном уровне. Волгоградские ученые также изучают экстракт барбариса как перспективное антивозрастное средство. Несмотря на пользу, эксперты напоминают: терапевтические дозы берберина в исследованиях выше, чем его содержание в ягодах. Барбарис можно добавлять в плов, соусы или чай, но избегайте незрелых плодов — они ядовиты.

Самый простой способ добавить барбарис в рацион — приготовить из него витаминный чай. Этот напиток обладает приятным кисловатым вкусом и сохраняет пользу ягод. Для одной порции возьмите одну столовую ложку сушеных ягод барбариса или две ложки свежих. Тщательно промойте их холодной водой. Залейте ягоды 300–400 мл горячей воды, но не кипятка (оптимальная температура — около 90°C). Дайте чаю настояться под крышкой 10–15 минут. По желанию добавьте чайную ложку меда или дольку лимона.

