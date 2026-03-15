Сею петунии на снег — ни одной «осечки»: всхожесть 100% — пользуйтесь, пока не растаяли сугробы

Посадка петунии на рассаду со снегом — это гениально простой метод, который гарантирует стопроцентную всхожесть и избавляет от самой мучительной процедуры для цветоводов.

Мелкие, пылевидные семена петунии невероятно трудно посеять равномерно, не загущая посадки, но снег решает эту проблему идеально. Технология предельно проста: наполните рассадные стаканчики или контейнеры подготовленным влажным грунтом, сверху плотно уложите слой чистого снега толщиной 2-3 сантиметра.

Затем аккуратно рассыпьте семена петунии по белому снегу — на белом фоне они становятся прекрасно видны, и вы легко можете распределить их с нужным интервалом. По мере таяния снег будет постепенно втягивать семена в почву ровно на ту глубину, которая необходима для прорастания, не заваливая их слишком глубоко.

После того как снег растает, контейнеры нужно накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое светлое место. Всходы появляются дружно и быстро, а корневая система развивается мощной, так как семена не были травмированы при заделке. Дачники, пользуйтесь, пока на не растаяли сугробы. С эти методом посева петуний — не будет ни одной «осечки».

