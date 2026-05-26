Цветет до холодов и сводит с ума ароматом: маттиола стала новым хитом дачников

Многие дачники устали от капризной петунии, которая требует постоянного ухода и быстро теряет декоративность. Все чаще клумбы украшают маттиолой — эффектным растением с нежным ароматом и долгим цветением. Этот цветок способен радовать глаз почти весь сезон и при этом не доставляет лишних хлопот.

Маттиола образует аккуратные кустики высотой около полуметра и отлично смотрится как на клумбах, так и в контейнерах или кашпо. Цветки бывают белыми, сиреневыми, кремовыми, розовыми и фиолетовыми. Но главное достоинство растения — насыщенный вечерний аромат, который наполняет сад ощущением уюта и спокойствия.

Цветет маттиола с мая и почти до осени. Она хорошо переносит временную засуху и не требует сложного ухода. Семена можно сеять прямо в грунт ранней весной или под зиму. Для хорошего роста растению нужно солнечное место, рыхлая почва и умеренный полив без переувлажнения.

Чтобы кусты дольше оставались пышными, достаточно периодически удалять увядшие соцветия. Одной-двух подкормок за сезон обычно хватает для обильного цветения.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и признается, что вечером возле маттиолы теперь хочется проводить больше времени. Дополнительно она советует высаживать цветок рядом с зоной отдыха или открытым окном — аромат особенно ярко раскрывается именно после захода солнца.

Ранее сообщалось, что малина радует урожаем, но быстро превращается в захватчика: за сезон расползается по грядкам и клумбам. Остановить ее можно без сложных приемов — достаточно задать четкие границы и немного дисциплины в уходе.