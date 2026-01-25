Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Украсит дачу и спасет огород: с этим цветком садоводы не знают проблем

Фото: D-NEWS.ru
Самый любимый и универсальный цветок для сада — это бархатцы. Это не просто яркие солнышки, это настоящий кладезь пользы для участка.

Бархатцы отличаются уникальным сочетанием красоты, невероятной неприхотливости и защитных свойств — украсят дачу и спасут огород! Они отлично растут практически в любых условиях, требуя минимального ухода, и цветут с начала лета до самых заморозков. Бархатцы обладают мощным фитосанитарным действием. Выделяя особые вещества, они отпугивают множество вредителей от овощных грядок и ягодных кустов.

Их корни очищают почву от патогенных грибов и угнетают сорняки. Дачники часто сажают бархатцы по периметру огорода в качестве живого барьера, а также кладут ботву в компост для обеззараживания и борьбы с личинками вредителей. Растение работает как природный доктор и санитар, защищая урожай, и одновременно украшает сад пышными шапками теплых оранжевых, желтых и красных соцветий. С этим цветком садоводы не знают проблем!

Ранее был назван выносливый многолетник, который десятилетиями растет без ухода.

