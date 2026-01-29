Готовится из простых продуктов, а нравится всем: салат с курицей в дополнение к обедам и ужинам

Готовится из простых продуктов, а нравится всем: салат с курицей в дополнение к обедам и ужинам

Этот салат с курицей готовится из простых продуктов, а нравится всем, кто его пробует. Отличное дополнение к обедам и ужинам.

Его прелесть — в потрясающей гармонии текстур и свежести: сочные волокна куриной грудки, нежные яйца, упругий и хрустящий свежий огурец, сладкие зерна кукурузы и ароматный укроп.

Для приготовления понадобится: 1 куриная грудка, 4 куриных яйца, 2 свежих огурца среднего размера, 1 банка консервированной кукурузы, небольшой пучок свежего укропа, 3–4 ст. л. сметаны или майонеза, соль и черный перец по вкусу. Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна. Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Огурцы вымойте и также нарежьте кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Укроп мелко порубите. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокий салатник, посолите, поперчите по вкусу. Добавьте заправку и перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить свекольный салат: всего 120 ккал и много пользы.