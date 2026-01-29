Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:32

Готовится из простых продуктов, а нравится всем: салат с курицей в дополнение к обедам и ужинам

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат с курицей готовится из простых продуктов, а нравится всем, кто его пробует. Отличное дополнение к обедам и ужинам.

Его прелесть — в потрясающей гармонии текстур и свежести: сочные волокна куриной грудки, нежные яйца, упругий и хрустящий свежий огурец, сладкие зерна кукурузы и ароматный укроп.

Для приготовления понадобится: 1 куриная грудка, 4 куриных яйца, 2 свежих огурца среднего размера, 1 банка консервированной кукурузы, небольшой пучок свежего укропа, 3–4 ст. л. сметаны или майонеза, соль и черный перец по вкусу. Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна. Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Огурцы вымойте и также нарежьте кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. Укроп мелко порубите. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокий салатник, посолите, поперчите по вкусу. Добавьте заправку и перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить свекольный салат: всего 120 ккал и много пользы.

Проверено редакцией
Читайте также
Крабовые палочки на сковороде — секрет сочного салата: простой трюк для праздничного стола
Общество
Крабовые палочки на сковороде — секрет сочного салата: простой трюк для праздничного стола
Готовлю зимнее чудо: мандариновый пирог с карамельной «зеркальной» корочкой. Вся семья у плиты в ожидании. Делюсь рецептом
Общество
Готовлю зимнее чудо: мандариновый пирог с карамельной «зеркальной» корочкой. Вся семья у плиты в ожидании. Делюсь рецептом
Забудьте о сухом шницеле. Моя котлета по-киевски в панировке: нежнейшее филе и ароматное зеленое масло
Общество
Забудьте о сухом шницеле. Моя котлета по-киевски в панировке: нежнейшее филе и ароматное зеленое масло
«Ромашка» на тарелке: эффектный салат-цветок, который поразит всех вкусом
Общество
«Ромашка» на тарелке: эффектный салат-цветок, который поразит всех вкусом
Готовлю не салат, а съедобный венок: слои из индейки, чернослива и грецких орехов в сметанном соусе
Общество
Готовлю не салат, а съедобный венок: слои из индейки, чернослива и грецких орехов в сметанном соусе
салаты
рецепты
курица
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.