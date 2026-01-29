Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 20:58

Актриса фильма «Восток-Запад» ушла из жизни после борьбы с онкологией

На 71‑м году жизни скончалась актриса театра и кино Тамара Плашенко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 70 лет ушла из жизни известная актриса театра и кино Тамара Плашенко, об этом сообщил ее сын Владимир Крыжановский на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологией.

Артистке диагностировали крайне сложную форму рака мозга, которую невозможно было оперировать из-за расположения опухоли. Заключение было сделано в конце апреля 2025 года, когда актриса обратилась к специалистам с проблемой ухудшения зрения в левом глазу. В ходе обследования обнаружили новообразование размером 4×4 сантиметра в мозге. Несмотря на интенсивное лечение, включавшее лучевую терапию, химиотерапию и консультации с ведущими нейрохирургами, недуг оказался сильнее.

Творческая карьера Плашенко включает в себя 32 фильма и сериала, среди них выделяется драма «Восток-Запад». В этой картине она сотрудничала с такими известными актерами, как Сергей Бодров, Сандрин Боннэр, Олег Меньшиков, Катрин Денев и Татьяна Догилева.

Ранее заслуженный артист Калужской области Валерий Смородин ушел из жизни в возрасте 65 лет. Перед смертью он отыграл спектакль, в котором исполнил роль князя Василия Шуйского в драме Александра Пушкина «Борис Годунов».

