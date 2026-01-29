Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 21:11

В Минимущества Тверской области объяснили, почему Клишина «стала бомжом»

Клишина потеряла квартиру в Твери после утраты статуса спортсмена сборной России

Дарья Клишина Дарья Клишина Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Серебряный призер чемпионата мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина осталась без жилплощади из-за того, что больше не входит состав российской сборной, рассказали ТАСС в Минимущества Тверской области. В настоящее время спортсменка проживает в США.

Дарья Клишина утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России, с 2022 года. Указанные обстоятельства стали основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры, — рассказали в министерстве.

По информации ведомства, однокомнатное жилье площадью 41,7 квадратного метра предоставили во временное пользование в 2011 году. Дело о возврате квартиры рассматривалось в судебном порядке, поскольку Клишина не освободила помещение после того, как перестала иметь отношение к национальной сборной.

Ранее в интервью журналисту Виктору Кравченко Клишина заявила, что ее выписали из жилья, а ключи передали военнослужащему. Спортсменка назвала себя «бомжом», у которого нет постоянной регистрации. По словам Клишиной, она могла бы перевести недвижимость в собственность, если бы участвовала в Олимпийских играх и получила медали на чемпионате мира.

квартиры
спортсмены
жилье
прописка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работает курьером? Как живет пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле
«Будет мальчик!»: МакSим провела гендер-пати на концерте
«Нам нужны»: Гутерриш призвал к регулированию многополярного мира
В Москве ищут желающего купить самый дорогой офис в России
Путин распорядился вывести госкомпании России на биржу
Россиянку заочно осудили за вступление в террористический батальон
В Минимущества Тверской области объяснили, почему Клишина «стала бомжом»
«Та куртка»: раскрыта неожиданная деталь встречи Путина и президента ОАЭ
Трамп заявил о личной договоренности с Путиным насчет ударов по Киеву
Запрещенные фразы: какие слова в переводах приводят к блокировке карты
Актриса фильма «Восток-Запад» ушла из жизни после борьбы с онкологией
Гендиректор Шереметьево раскрыл нюансы сделки по приобретению Домодедово
В Госдуме ответили на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз
Генсек ООН объявил о кризисе мирового порядка
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад
Международные резервы России достигли исторического максимума
Эрнст рассказал, как технологии влияют на потребление ТВ-контента молодежью
В России может исчезнуть деревня-призрак
Ушаков не согласился с позицией Рубио по урегулированию на Украине
В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.