В Минимущества Тверской области объяснили, почему Клишина «стала бомжом» Клишина потеряла квартиру в Твери после утраты статуса спортсмена сборной России

Серебряный призер чемпионата мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина осталась без жилплощади из-за того, что больше не входит состав российской сборной, рассказали ТАСС в Минимущества Тверской области. В настоящее время спортсменка проживает в США.

Дарья Клишина утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России, с 2022 года. Указанные обстоятельства стали основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры, — рассказали в министерстве.

По информации ведомства, однокомнатное жилье площадью 41,7 квадратного метра предоставили во временное пользование в 2011 году. Дело о возврате квартиры рассматривалось в судебном порядке, поскольку Клишина не освободила помещение после того, как перестала иметь отношение к национальной сборной.

Ранее в интервью журналисту Виктору Кравченко Клишина заявила, что ее выписали из жилья, а ключи передали военнослужащему. Спортсменка назвала себя «бомжом», у которого нет постоянной регистрации. По словам Клишиной, она могла бы перевести недвижимость в собственность, если бы участвовала в Олимпийских играх и получила медали на чемпионате мира.