Стало известно, когда в Москве закончится снегопад Гидрометцентр РФ: обрушившийся на Москву снегопад закончится ночью

Снегопад, который обрушился на Москву в понедельник, прекратится 30 января в 03:00 мск, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на прогнозы. В центре отметили, что размер снежного покрова увеличится на 0,5 см.

Снегопад должен закончиться предстоящей ночью, ориентировочно, до 03:00 мск, — отметили в Гидрометцентре.

При этом синоптики предупредили, что ночь на 29 января должна стать холоднее прошлой. В Гидрометцентре уточнили, что температура в столице снизится до −14–16 градусов, в области — до −19 градусов.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в Москве круглые сутки ликвидировали последствия мощного снегопада. Там отметили, что сотрудники комплекса с помощью спецтехники убирали снег с проезжей части и тротуаров, проводили противогололедную обработку. Работы повторяли по мере выпадения осадков.

Также стало известно, что фуры создали многокилометровые заторы на въездах в Москву и Подмосковье, полностью перекрыв движение. Пробки образовались на двух ключевых магистралях — Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов.