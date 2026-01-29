Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 20:44

Стало известно, когда в Москве закончится снегопад

Гидрометцентр РФ: обрушившийся на Москву снегопад закончится ночью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снегопад, который обрушился на Москву в понедельник, прекратится 30 января в 03:00 мск, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на прогнозы. В центре отметили, что размер снежного покрова увеличится на 0,5 см.

Снегопад должен закончиться предстоящей ночью, ориентировочно, до 03:00 мск, — отметили в Гидрометцентре.

При этом синоптики предупредили, что ночь на 29 января должна стать холоднее прошлой. В Гидрометцентре уточнили, что температура в столице снизится до −14–16 градусов, в области — до −19 градусов.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в Москве круглые сутки ликвидировали последствия мощного снегопада. Там отметили, что сотрудники комплекса с помощью спецтехники убирали снег с проезжей части и тротуаров, проводили противогололедную обработку. Работы повторяли по мере выпадения осадков.

Также стало известно, что фуры создали многокилометровые заторы на въездах в Москву и Подмосковье, полностью перекрыв движение. Пробки образовались на двух ключевых магистралях — Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Москва
снегопады
Гидрометцентр
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работает курьером? Как живет пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле
«Будет мальчик!»: МакSим провела гендер-пати на концерте
«Нам нужны»: Гутерриш призвал к регулированию многополярного мира
В Москве ищут желающего купить самый дорогой офис в России
Путин распорядился вывести госкомпании России на биржу
Россиянку заочно осудили за вступление в террористический батальон
В Минимущества Тверской области объяснили, почему Клишина «стала бомжом»
«Та куртка»: раскрыта неожиданная деталь встречи Путина и президента ОАЭ
Трамп заявил о личной договоренности с Путиным насчет ударов по Киеву
Запрещенные фразы: какие слова в переводах приводят к блокировке карты
Актриса фильма «Восток-Запад» ушла из жизни после борьбы с онкологией
Гендиректор Шереметьево раскрыл нюансы сделки по приобретению Домодедово
В Госдуме ответили на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз
Генсек ООН объявил о кризисе мирового порядка
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад
Международные резервы России достигли исторического максимума
Эрнст рассказал, как технологии влияют на потребление ТВ-контента молодежью
В России может исчезнуть деревня-призрак
Ушаков не согласился с позицией Рубио по урегулированию на Украине
В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.