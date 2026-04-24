Названа причина, почему на самом деле молодежь часто меняет работу

Эксперт Малиновская: молодежь часто увольняется из-за токсичности старших коллег

Молодые специалисты нередко покидают свои рабочие места из-за токсичности старших коллег, заявила NEWS.ru директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская. По ее словам, опытные сотрудники иногда критикуют инициативы новичков из-за страха потерять работу.

Молодой сотрудник устраивается на работу, надеется реализовать потенциал и со временем подняться по карьерной лестнице. Но коллеги постарше быстро дают понять, что инициатива здесь не приветствуется. Старая гвардия категорична к новым людям из-за страха увольнения и потери своей должности. Они не предлагают свежих идей самостоятельно и в то же время блокируют их у новичков, чтобы те не отобрали их статус и не обесценили опыт. Постоянное ощущение нереализованности приводит к ухудшению продуктивности и подавленному психологическому состоянию. Многие не выдерживают и после нескольких месяцев работы в такой команде увольняются, — пояснила Малиновская.

Она подчеркнула, что опытные сотрудники годами удерживают лучшие рабочие места, контролируя переговорные комнаты и парковку. По словам эксперта, эти неофициальные привилегии мешают новым коллегам адаптироваться, ограничивая их возможность общаться и участвовать в принятии решений. При этом, заключила Малиновская, новичкам особенно важно ощущать свою ценность и реализовывать потенциал.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что конфликт на работе может стать причиной увольнения, но только если он связан с конкретным дисциплинарным нарушением, а не с «токсичным» поведением или слухами. По его словам, Трудовой кодекс четко определяет основания для расторжения договора по инициативе работодателя, и любые другие причины недопустимы.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
