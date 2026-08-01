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01 августа 2026 в 12:32

Смешиваю картошку с яблоком и запекаю: белорусская бабка — та самая еда, которую уплетают с пылу с жару и просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то по-настоящему домашнего и сытного, вспоминаю про этот старый белорусский рецепт. Готовится из самых простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой, а результат — пальчики оближешь. Подаю такую бабку горячей, со сметаной и свежей зеленью.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг, яблоко кислое — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сало копченое — 150 г, мука пшеничная — 1,5 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для смазывания формы.

Как готовлю

Сначала натираю картофель и яблоко на мелкой терке, лук шинкую тонкими полукольцами, а сало нарезаю мелкими кубиками и слегка обжариваю на сковороде до прозрачности. Смешиваю все в миске, добавляю муку, соль и перец, хорошенько перемешиваю до однородности.

Выкладываю массу в смазанную маслом форму, разравниваю и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Как только верх становится румяным и хрустящим, а по кухне плывет одуряющий аромат — достаю, даю немного остыть и режу на щедрые куски.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал форму из духовки, честно замер — такая румяная корочка получилась, что даже фоткать не стал, сразу за нож. Удивило, как яблоко растворилось в картофельной массе, добавив едва уловимую сладость, а сало отдало весь свой дымный дух. Совет: дайте бабке постоять минут пять после духовки — тогда куски ложатся ровно, а не разваливаются.

Проверено редакцией
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