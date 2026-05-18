Луковая шелуха — не мусор, а золото для грядок: простой рецепт вместо дорогой химии на даче

Луковую шелуху многие привычно отправляют в мусор, даже не догадываясь, что на грядке она работает не хуже покупных удобрений. В ней есть все, что нужно растениям для роста и защиты, — от витаминов до полезных микроэлементов. Причем это полностью бесплатный ресурс, который обычно просто выкидывают.

Самый простой способ использования — отвар. Горсть шелухи заливают двумя литрами воды, доводят до кипения и варят около 5–7 минут. После остывания жидкость процеживают и используют для полива, разбавив водой примерно 1:5. Такой раствор помогает укрепить корни и улучшает состояние почвы.

Этот настой можно применять и как защиту от вредителей. Тля, клещ и крестоцветная блошка плохо переносят его запах. Для опрыскивания раствор делают слабее — примерно 1:10 — и обрабатывают растения вечером, чтобы листья не получили ожог.

Есть и сухое применение. Шелуху добавляют в землю при перекопке — она улучшает структуру почвы и помогает отпугнуть вредителей вроде проволочника и медведки. Иногда ее используют как мульчу, раскладывая под кустами и деревьями.

Главное удобство в том, что этот способ безопасен и не перегружает почву химией. Луковая шелуха постепенно разлагается, питает землю и не вредит ни растениям, ни полезным насекомым.

Ранее сообщалось, что муравьи на участке — это не просто мелкая неприятность. Они таскают тлю, портят растения и быстро обживают дорожки и фундамент.

советы
удобрения
огороды
Марина Макарова
