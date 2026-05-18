День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 07:00

В Греции такой пирог обожают — попробовал приготовить дома и был поражен! Собираем «аши пармантье» с фетой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фарш и картошка — классика, но с добавлением феты и мяты это звучит по-новому. Недаром этот пирог так любят в Греции.

Что понадобится

Баранина — 500 г, картофель — 800 г, цукини — 1 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, фета (или брынза) — 200 г, сливки — 100 мл, молоко — 50 мл, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., орегано — 1 ч. л., мята — 3 веточки, соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Картофель чищу, режу и варю в подсоленной воде 20–25 минут. Параллельно мясо пропускаю через мясорубку. Лук и чеснок мелко рублю, цукини режу кубиками.

На растительном масле обжариваю лук до золотистого цвета (4–5 минут), добавляю чеснок и цукини, жарю 3 минуты. Затем кладу фарш, обжариваю 5 минут, помешивая, солю, перчу, добавляю орегано. Снимаю с огня, вмешиваю половину раскрошенной феты и мелко рубленную мяту.

С готового картофеля сливаю воду, добавляю сливочное масло, подогретые сливки и молоко, разминаю в пюре. Духовку разогреваю до 250 °С.

В форму выкладываю фарш, сверху — пюре, посыпаю оставшейся фетой. Запекаю 5 минут при 250 °С, затем снижаю до 180 °С и держу 30–35 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
Читайте также
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с Резервным фондом РФ
Общество
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с Резервным фондом РФ
Соцфонд назвал средний размер пенсии летчиков-испытателей в России
Общество
Соцфонд назвал средний размер пенсии летчиков-испытателей в России
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Общество
Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки
Творог и ягоды в нежном манном тесте — пирог получается воздушным, как суфле, и тает во рту
Общество
Творог и ягоды в нежном манном тесте — пирог получается воздушным, как суфле, и тает во рту
Беру кочан молодой капусты и замешиваю быстрое тесто: песочный пирог получается даже у начинающих хозяек
Общество
Беру кочан молодой капусты и замешиваю быстрое тесто: песочный пирог получается даже у начинающих хозяек
Общество
рецепты
еда
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Компания Starbucks зарегистрировала в России новый товарный знак
Силовики перекрыли крупный межрегиональный канал наркотрафика
В реке нашли тело ребенка
Эксперт противопоставил визиты Трампа и Путина в Китай
На Кубани задерживаются 16 поездов из-за блокировки Крымского моста
Раскрыта судьба пропавшего в марте подростка
Эбола добралась до американцев
Пожилую пару наказали за публичный интим на пирсе
Психолог объяснила, когда лайк под фото равен измене
Киев угодил в международный скандал из-за силовой мобилизации иностранца
«Скворцы» на передовой и шанс новых переговоров: новости СВО к утру 18 мая
«Ответ не заставит себя долго ждать»: Мирошник высказался об ударах по ДНР
Хуснуллин забил тревогу из-за запаса прочности у застройщиков жилья в РФ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 мая: инфографика
В Австрии давят на организации со словом «русский»
Появились новые подробности о мощном землетрясении в Китае
ВСУ пытались атаковать российские регионы ночью с помощью 50 БПЛА
Решетников рассказал о резервах для повышения зарплат в экономике
Раскрыты причины распространения хантавируса в рядах ВСУ
IT-эксперт назвал идеальную емкость аккумулятора смартфона
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.