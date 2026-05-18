В Греции такой пирог обожают — попробовал приготовить дома и был поражен! Собираем «аши пармантье» с фетой

В Греции такой пирог обожают — попробовал приготовить дома и был поражен! Собираем «аши пармантье» с фетой

Фарш и картошка — классика, но с добавлением феты и мяты это звучит по-новому. Недаром этот пирог так любят в Греции.

Что понадобится

Баранина — 500 г, картофель — 800 г, цукини — 1 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, фета (или брынза) — 200 г, сливки — 100 мл, молоко — 50 мл, масло сливочное — 50 г, масло растительное — 2 ст. л., орегано — 1 ч. л., мята — 3 веточки, соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Картофель чищу, режу и варю в подсоленной воде 20–25 минут. Параллельно мясо пропускаю через мясорубку. Лук и чеснок мелко рублю, цукини режу кубиками.

На растительном масле обжариваю лук до золотистого цвета (4–5 минут), добавляю чеснок и цукини, жарю 3 минуты. Затем кладу фарш, обжариваю 5 минут, помешивая, солю, перчу, добавляю орегано. Снимаю с огня, вмешиваю половину раскрошенной феты и мелко рубленную мяту.

С готового картофеля сливаю воду, добавляю сливочное масло, подогретые сливки и молоко, разминаю в пюре. Духовку разогреваю до 250 °С.

В форму выкладываю фарш, сверху — пюре, посыпаю оставшейся фетой. Запекаю 5 минут при 250 °С, затем снижаю до 180 °С и держу 30–35 минут до румяной корочки.