Сотня пассажиров американского лайнера заразилась вирусом

На борту лайнера Caribbean Princess произошла массовая вспышка кишечной инфекции, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Из более чем 4000 человек, находящихся на судне, норовирусом заразились 115 пассажиров и членов экипажа.

По данным санитарного ведомства, заболевание вызывает сильную рвоту и диарею, что потребовало немедленной изоляции всех инфицированных.

Судно вышло из штата Флорида 28 апреля и должно вернуться в порт Канаверал только 11 мая. Лайнеру предстоит находиться в пути еще два дня, в течение которых медицинский персонал будет контролировать ситуацию на борту. Данный инцидент стал уже четвертым случаем масштабного распространения желудочно-кишечных заболеваний на американских круизных судах с начала текущего года.

Ранее стало известно, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Один из пассажиров судна турецкий блогер Рухи Ченет рассказал, что экипаж преподнес гибель первого заразившего туриста как смерть по естественным причинам.