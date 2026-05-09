Сотня пассажиров американского лайнера заразилась вирусом

115 пассажиров лайнера Caribbean Princess заразились диарейным вирусом

На борту лайнера Caribbean Princess произошла массовая вспышка кишечной инфекции, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Из более чем 4000 человек, находящихся на судне, норовирусом заразились 115 пассажиров и членов экипажа.

По данным санитарного ведомства, заболевание вызывает сильную рвоту и диарею, что потребовало немедленной изоляции всех инфицированных.

Судно вышло из штата Флорида 28 апреля и должно вернуться в порт Канаверал только 11 мая. Лайнеру предстоит находиться в пути еще два дня, в течение которых медицинский персонал будет контролировать ситуацию на борту. Данный инцидент стал уже четвертым случаем масштабного распространения желудочно-кишечных заболеваний на американских круизных судах с начала текущего года.

Ранее стало известно, что пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали меры безопасности после первой смерти на борту. Один из пассажиров судна турецкий блогер Рухи Ченет рассказал, что экипаж преподнес гибель первого заразившего туриста как смерть по естественным причинам.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
