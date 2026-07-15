В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря

Сотрудники Калининградского янтарного комбината создали самый крупный кубок в истории янтарного производства, заявили в пресс-службе предприятия. Это изделие, высотой более одного метра и весом свыше 30 килограммов, было изготовлено к 80-летию Калининградской области.

Кубок, выполненный из редкого балтийского пейзажного янтаря, пополнит коллекцию музея комбината. Создание этого изделия заняло четыре месяца, над ним работали 10 мастеров. При этом все детали были соединены вручную. В состав кубка включены камнерезные скульптурные композиции и две рукописные иконы. На одной из икон изображен Георгий Победоносец.

Украсили кубок камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы. На одной из икон изображен Георгий Победоносец — святой, олицетворяющий победу добра над злом, мужество и защиту, — уточнили представители комбината.

Уникальный образец значительно превосходит самый внушительный из выпущенных прежде аналогов — янтарную вазу «Изобилие». Изделие было изготовлено комбинатом в 1954 году для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Ее высота составляет 105 сантиметров, а вес — 10 килограммов.

Ранее сообщалось, что в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге специалисты восстановили кресты из горного хрусталя. До этого они располагались на иконостасе храма Воскресения Христова на крови. Для изготовления крестов использовались латунные каркасы с позолотой и вручную ограненные камни.