16 августа 2025 в 12:49

Два крупных города на Кавказе взяли воздушную паузу

Росавиация: введены ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного

Аэропорт «Северный» в Грозном Аэропорт «Северный» в Грозном Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Прием и выпуск воздушных судов были ограничены в аэропортах Владикавказа и Грозного, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, на такой шаг власти пошли в целях обеспечения безопасности.

Владикавказ (Беслан). Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказал Кореняко.

16 августа в аэропортах Астрахани и Волгограда также ввели временные ограничения на полеты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, воздушные гавани временно прекратили прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные меры были приняты в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели около утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

14 августа в московских аэропортах также наблюдались сбои в расписании. В Шереметьево задержали вылет рейсов из шести городов, а также прибытие 72 рейсов, включая международные. В Домодедово зафиксировали задержки вылетов по шести направлениям.

