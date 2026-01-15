Организаторы первенства в Европе не учли результат российской бобслеистки Результат бобслеистки Степушкиной не учли на первенстве Европы из-за статуса

Организаторы первенства Европы по бобслею в австрийском Инсбруке не включили в зачет результат российской спортсменки Софии Степушкиной, объяснив это ее нейтральным статусом, сообщил РИА Новости тренер сборной России Олег Соколов. Так, по версии организаторов, нейтральный статус не определяет юридическую принадлежность к континенту.

Организаторы посчитали Степушкину человеком мира, по их мнению, нейтральный статус не определяет юридическую принадлежность к какому-либо континенту или какой-либо стране. Поэтому Софию Степушкину не включили в зачет первенства Европы, — рассказал он.

Россиянка выступала в нейтральном статусе и заняла 18-е место в состязаниях по монобобу. Этот результат мог стать шестым в зачете европейского первенства, которое проводится в рамках этапа Кубка Европы.

