12 мая 2026 в 17:49

Этот рецепт — топ-ужин в итальянском стиле. Готовлю в одной сковороде, а соус с апельсином — магия вкуса

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо ломает стереотипы: сочная курица, упругая брокколи с легким хрустом и паста, пропитанная сливочно-цитрусовым соусом. Идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно накормить семью.

Что понадобится

Куриное филе — 400 г, паста фарфалле — 250 г, брокколи — 200 г, оливковое масло — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, апельсиновый сок — 100 мл, зернистая горчица — 1 ст. л., миндальные хлопья — 30 г, соль — 1 ч. л., черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Куриное филе нарезаю небольшими кубиками, приправляю солью и перцем, оставляю пропитаться. В большой кастрюле кипячу 3 л воды, добавляю столовую ложку соли и варю пасту на 3 минуты меньше, чем указано на упаковке.

Параллельно разогреваю глубокую сковороду с оливковым маслом и обжариваю курицу на средне-сильном огне 8–10 минут до румяной корочки. За 3 минуты до готовности пасты забрасываю в кастрюлю соцветия брокколи, довожу до кипения и варю ровно 3 минуты.

Откидываю макароны и брокколи на дуршлаг, сохранив 50 мл отвара. В сковороду к готовой курице добавляю пропущенный через пресс чеснок, жарю минуту, затем вливаю смесь апельсинового сока с горчицей. Довожу соус до кипения, убавляю огонь и томлю курицу 1–2 минуты.

Смешиваю в сковороде пасту, брокколи и курицу с соусом, при необходимости вливаю немного отвара. Прогреваю все вместе пару минут и подаю, посыпав поджаренными на сухой сковороде миндальными хлопьями.

Проверено редакцией
рецепты
еда
мясо
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
