Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:54

Германия потеряет кормивший всю Европу легендарный завод-гигант

Economist сообщил о закрытии крупного колбасного завода в Германии из-за кризиса

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Крупнейший в Европе производитель мяса, немецкий завод Eberswalder Wurstwerke, объявил о прекращении работы в конце февраля, сообщил журнал The Economist. Предприятие, которое сейчас принадлежит мясоперерабатывающему концерну Tönnies, перестанет существовать, несмотря на десятилетия продуктивной работы.

Как сказано в материале, в конце прошлого века завод процветал: на нем работали около 3 тыс. человек, а на огромной территории в 65 гектаров были собственная поликлиника, библиотека и даже ресторан. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

Сотрудники узнали о закрытии предприятия всего за полчаса до того, как эта информация появилась в телеэфире. В фирменном магазине у проходной один из рабочих пожаловался, что нынешний владелец нарушил обещания: когда Tönnies покупал завод в 2024 году, он гарантировал инвестиции в развитие, но так ничего и не сделал.

Отмечается, что закрытие завода происходит на фоне серьезных проблем в немецкой экономике, которая не растет уже три года подряд. В декабре 2025 года количество банкротств в стране выросло на 15% по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Всего за прошлый год в Германии обанкротилось более 17,6 тыс. компаний — это самый высокий показатель за последние 20 лет.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил NEWS.ru, что власти ФРГ стремятся переманить на свою сторону некоторых членов БРИКС, чтобы ослабить объединение изнутри и вернуть их в орбиту западного влияния. Так он прокомментировал слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, что страна готова сотрудничать со всеми государствами блока, кроме РФ и КНР.

Германия
заводы
колбасы
кризисы
экономика
