Германия потеряет кормивший всю Европу легендарный завод-гигант

Крупнейший в Европе производитель мяса, немецкий завод Eberswalder Wurstwerke, объявил о прекращении работы в конце февраля, сообщил журнал The Economist. Предприятие, которое сейчас принадлежит мясоперерабатывающему концерну Tönnies, перестанет существовать, несмотря на десятилетия продуктивной работы.

Как сказано в материале, в конце прошлого века завод процветал: на нем работали около 3 тыс. человек, а на огромной территории в 65 гектаров были собственная поликлиника, библиотека и даже ресторан. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

Сотрудники узнали о закрытии предприятия всего за полчаса до того, как эта информация появилась в телеэфире. В фирменном магазине у проходной один из рабочих пожаловался, что нынешний владелец нарушил обещания: когда Tönnies покупал завод в 2024 году, он гарантировал инвестиции в развитие, но так ничего и не сделал.

Отмечается, что закрытие завода происходит на фоне серьезных проблем в немецкой экономике, которая не растет уже три года подряд. В декабре 2025 года количество банкротств в стране выросло на 15% по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Всего за прошлый год в Германии обанкротилось более 17,6 тыс. компаний — это самый высокий показатель за последние 20 лет.

