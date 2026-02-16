Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:36

Политолог раскрыл хитрый план Германии по сотрудничеству с членами БРИКС

Политолог Рар: ФРГ пытается переманить участников БРИКС и ослабить объединение

Лидеры стран-членов и стран-партнеров на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро Лидеры стран-членов и стран-партнеров на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро Фото: Liu Bin/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти ФРГ стремятся переманить на свою сторону некоторых членов БРИКС, чтобы ослабить объединение изнутри и вернуть их в орбиту западного влияния, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, что страна готова сотрудничать со всеми государствами блока, кроме РФ и КНР. По словам Рара, Берлин нуждается в новых рынках сбыта и доступе к ресурсам, но при этом не намерен отказываться от собственных идеологических установок.

Германии нужны торговые рынки и источники сбыта для своей продукции, а также стратегические партнеры для приобретения нужных полезных ископаемых. Но ФРГ от своей политики, основанной на «морали» и «ценностях», не отказывается и хочет вести торговлю только с демократическими странами. Поэтому немецкое правительство отказывается сотрудничать с авторитарными, по их мнению, КНР и РФ, пытаясь заманить Индию и Бразилию обратно в однополярный мир, где главенствуют либеральная модель и западные правила «свободной» торговли. Кроме того, Германия хочет больше автономии от США. Поэтому она пытается ослабить конкурирующий с Европой блок стран БРИКС, переманив некоторых участников, — пояснил Рар.

Ранее Вадефуль заявил, что Европа больше не нуждается в дополнительных импульсах извне для решения своих проблем. Так он ответил на речь госсекретаря США Марко Рубио, который выразил обеспокоенность миграционным кризисом и заявил о желании Вашингтона видеть ЕС сильным и способным защищать себя самостоятельно.

БРИКС
Германия
Россия
Китай
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
Песков раскрыл, что будут обсуждать на мирных переговорах в Женеве
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Я был втянут в проблему»: Лукашенко рассказал о предложении по Венесуэле
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Психолог объяснила, как реагировать на детские истерики
В Сумской области опустели окопы ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.