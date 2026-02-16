Политолог раскрыл хитрый план Германии по сотрудничеству с членами БРИКС

Власти ФРГ стремятся переманить на свою сторону некоторых членов БРИКС, чтобы ослабить объединение изнутри и вернуть их в орбиту западного влияния, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, что страна готова сотрудничать со всеми государствами блока, кроме РФ и КНР. По словам Рара, Берлин нуждается в новых рынках сбыта и доступе к ресурсам, но при этом не намерен отказываться от собственных идеологических установок.

Германии нужны торговые рынки и источники сбыта для своей продукции, а также стратегические партнеры для приобретения нужных полезных ископаемых. Но ФРГ от своей политики, основанной на «морали» и «ценностях», не отказывается и хочет вести торговлю только с демократическими странами. Поэтому немецкое правительство отказывается сотрудничать с авторитарными, по их мнению, КНР и РФ, пытаясь заманить Индию и Бразилию обратно в однополярный мир, где главенствуют либеральная модель и западные правила «свободной» торговли. Кроме того, Германия хочет больше автономии от США. Поэтому она пытается ослабить конкурирующий с Европой блок стран БРИКС, переманив некоторых участников, — пояснил Рар.

Ранее Вадефуль заявил, что Европа больше не нуждается в дополнительных импульсах извне для решения своих проблем. Так он ответил на речь госсекретаря США Марко Рубио, который выразил обеспокоенность миграционным кризисом и заявил о желании Вашингтона видеть ЕС сильным и способным защищать себя самостоятельно.