Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 ноября: где сбои в России

Сегодня, 14 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, отключат ли в городах интернет на постоянной основе?

Где в РФ не работает мобильный интернет 14 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 14 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 14 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 20% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 16% — на Краснодарский край, 9% — на Пермский край, 7% — на Сахалин, 6% — на Свердловскую область, 4% — на Татарстан, Хабаровский край, Оренбургскую и Челябинскую области, 3% — на Башкирию и Нижегородскую область, 2% — на Санкт-Петербург, Кузбасс, Иркутскую, Рязанскую, Саратовскую, Ульяновскую и Новосибирскую области, 1% — на Московскую и Калининградскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб от пользователей «МегаФона», Т2 и Yota зафиксировано из Москвы, Пермского края и Новосибирской области.

Почему не работает мобильный интернет 14 ноября

Отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Сбои по всей России связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, добавили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают после отмены режима беспилотной опасности. В периоды ограничений остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Отключат ли мобильный интернет в регионах на постоянной основе

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО.

Подобная практика может распространиться на разные регионы России, спрогнозировал глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Эксперт объяснил, что мобильный интернет играет ключевую роль в системе навигации дронов, которые при отсутствии сим-карты теряют возможность ориентироваться на местности, что существенно снижает их эффективность.

При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

Как вернуть мобильный интернет после роуминга

Для российских абонентов установлен 24-часовой период охлаждения, который действует, если сим-карта не использовалась более 72 часов или после возвращения из международного роуминга.

Восстановить доступ к мобильному интернету и СМС можно самостоятельно в любое время после получения специальной ссылки от оператора связи. Это необходимо для подтверждения, что сим-карта используется человеком, а не встроена в БПЛА, сообщили в пресс-службе Минцифры.

