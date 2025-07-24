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24 июля 2025 в 16:35

В ДНР осудили воевавшего за ВСУ наемника из Колумбии

Воевавший за ВСУ наемник из Колумбии Фореро заочно приговорен к 14 годам колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Суд в ДНР вынес заочный приговор воевавшему за ВСУ наемнику из Колумбии Ванегасу Стивену Рене Фореро, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фореро Ванегас Стивен Рене заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), – говорится в сообщении.

Следствие установило, что Фореро прибыл на Украину в августе 2023 года. Колумбиец заключил контракт и был принят в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которую в январе 2025 года реорганизовали в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка сил беспилотных систем.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что группы колумбийцев от 50 человек едут в Европу для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины. По его словам, число колумбийских наемников в рядах ВСУ сохраняется на высоком уровне.

До этого источники в российских силовых структурах сообщали, что украинские войска перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область. Утверждалось, что иностранцев используют для удержания линии фронта. Это подтверждается не только перехватами переговоров, но и обнаружением тел иностранных бойцов на позициях.

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