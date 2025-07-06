Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Российские граждане пожертвовали более 54 млрд рублей на поддержку специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на выставке Народного фронта «Всё для Победы!». Стенограмма выступления главы государства приводится на сайте Кремля.

Россияне собрали более 54 млрд рублей «народных денег» на поддержку специальной военной операции, — отметил глава государства.

Президент также пообещал, что пообщается с министрами и руководством Минобороны РФ на тему возможных командировок в зону СВО гражданских врачей. Он уточнил, что речь идет о поездках в военные госпитали, расположенные вблизи линии фронта.

До этого Путин заявил, что российское руководство выступает за формирование многополярного мирового порядка, в рамках которого все его участники приходили бы к консенсусам по важным вопросам и находили решения даже в самых сложных ситуациях. Подобная глобальная концепция в идеале должна соответствовать национальным интересам большинства государств, подчеркнул российский лидер.