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06 июля 2025 в 15:00

Путин пообещал обсудить с министрами и МО важный вопрос о врачах

Путин пообещал рассмотреть вопрос командировок гражданских врачей к линии фронта

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что обсудит с кабмином и руководством Министерства обороны РФ вопрос о разрешении командировок в прифронтовые военные госпитали для гражданских медиков, передает ТАСС. Об этом президента попросили в ходе выставки Народного фронта «Все для Победы!».

Я переговорю и с правительством, и с Минобороны, — сказал глава государства.

Ранее президент России отметил, что причиной начала украинского кризиса стало активное вмешательство в ситуацию государств из состава НАТО. Он также напомнил о пяти волнах расширения Североатлантического альянса на восток. Объединение действовало с позиции силы, не обращая внимание на требования РФ сохранить границы.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость активного наращивания боевого потенциала сухопутных войск ВС РФ. Путин отметил, что нужно создать прочный фундамент для их дальнейшего развития. Президент назвал сухопутные войска ключевым компонентом любого вооруженного противостояния вне зависимости от масштаба и сложности.

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