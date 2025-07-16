«Воруют все»: Царев рассказал о повальной коррупции в правительстве Украины Экс-нардеп Царев заявил, что в украинском правительстве воруют все

Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко получила пост главы правительства, даже несмотря на то, что была замешана в коррупционных скандалах, заметил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, на самом деле в Киеве никого не волнуют такие преступления, поскольку в украинской власти воруют все.

Весь кабинет министров ворует, все чиновники воруют. Причем по словам тех, кто находится на Украине, воруют так, словно сегодня последний день, когда они находятся у власти. Завтра их вообще не волнует. Они собираются украсть все возможные деньги и уехать куда-то за границу и больше не возвращаться, — пояснил политик.

Царев добавил, что Свириденко получила пост премьера благодаря главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, которому она в годы совместной работы в офисе президента Украины доказала свою лояльность. При этом ждать каких-то изменений в политике Украины при ней не стоит, уверен экс-нардеп.

Политика Украины никаким образом не поменяется. Просто Ермак меняет лояльных ему людей на еще более лояльных. До тех пор, пока во власти Ермак и Зеленский, никаких изменений не будет, — подчеркнул собеседник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что предложил Свириденко пост главы правительства. По его словам, это связано с подготовкой к трансформации системы исполнительной власти в стране.