Вместо конфет смешиваю 3 стакана сахара и 1 стакан молока: вареный сахарок — лакомство за копейки

Вареный сахар — это домашнее лакомство, которое с легкостью заменяет магазинные конфеты и печенье, а потратите вы на него буквально копейки.

Ингредиенты: 3 стакана сахара, 1 стакан молока, 1 ст. л. какао, 30 г сливочного масла. В кастрюле с толстым дном смешайте сахар, молоко и какао, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения и появления тягучей консистенции (около 15–20 минут). Снимите с огня, добавьте масло, хорошо перемешайте. Затем вылейте в смазанную маслом форму или контейнер, разровняйте, дайте полностью остыть при комнатной температуре, после чего нарежьте на квадратики.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже пробовала готовить вареный сахар и дала совет: чтобы проверить готовность массы, капните ее в холодную воду — если сворачивается в мягкий шарик, то пора снимать. Для дополнительного аромата можно добавить ванилин, а для контраста вкуса — щепотку соли.

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