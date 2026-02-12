В Волгоградской области открыли ПВР для эвакуации жителей Два ПВР открыли для эвакуации поселка Котлубань в Волгоградской области

Сразу два пункта временного открыли в поселке Котлубань в Волгоградской области для размещения местных жителей, сообщили в пресс-службе администрации Городищенского района. Они появились в школе и Доме культуры рабочего поселка Городище. Меры приняты после ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

В рабочем поселке Городище действуют пункты временного размещения: Городищенский районный Дом культуры и Городищенская ДЮСШ. В них организовано дежурство медицинских работников, психологическая поддержка, специальные места для мам с маленькими детьми, будет предоставлено горячее питание, — говорится в заявлении.

Уточняется, что эвакуация жителей поселка Котлубань почти завершена. В пунктах временного размещения работают руководители профильных органов власти. Люди вернутся в свои дома и квартиры, как только появится такая возможность.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают ракетную атаку на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА возник пожар на военном объекте. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.