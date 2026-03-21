Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 09:26

Что известно о вспышке смертельно опасного заболевания в Великобритании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В британском Кентербери зафиксирована вспышка менингококковой инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведут постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в России и за рубежом и в ходе этой работы выявили рост заболеваемости в графстве Кент.

В рамках проводимого мониторинга зафиксирована вспышка заболеваемости менингококковой инфекцией в городе Кентербери графства Кент, Великобритания. В период с 13 по 17 марта 2026 года Агентство по здравоохранению Великобритании выявило 27 случаев инвазивной менингококковой инфекции, — заявили в российском ведомстве.

Лабораторно подтверждено 15 случаев заражения. В шести случаях болезнь была вызвана бактерией Neisseria meningitidis группы B. Отмечается, что заболевание протекало тяжело и сопровождалось быстрым ухудшением состояния пациентов.

Ранее тяжелое отравление ботулизмом после употребления рыбного блюда привело к экстренной госпитализации жительницы Соединенных Штатов Тринити Петерсон-Мэйс. Пациентка попала в реанимационное отделение в крайне серьезном состоянии. Она сообщила, что начальные признаки недуга возникли спустя всего несколько часов после приема пищи. Пострадавшая начала чувствовать большие трудности при попытках глотания.

До этого внезапное распространение кишечного заболевания послужило поводом для закрытия школы в российском Богородске. Уроки не проводились из-за угрозы безопасности детей и сотрудников. Сведения о заболевших учениках начали поступать еще 4 марта.

Англия
вспышки
инфекции
Роспортебнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин совершил госизмену через оформление сим-карт
«Динамо» громит всех подряд в РПЛ. «Зенит» — следующий?
Жителей Петербурга в последнюю неделю марта ожидает ненастная погода
«Огромная боль»: Матвиенко с теплом вспомнила о заслугах Мшанской
Украинская делегация прибыла в Майами для встречи с Уиткоффом
Бизнесмена из Мордовии задержали за оформление тысячи сим-карт для Киева
Защита экс-замкомандующего ЛенВО Муминджанова оспорила решение суда
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 марта: где сбои в России
Израиль содрогнулся после залпа из Ирана
Дима Билан оправдался за отсутствие новых песен
Россиянам объяснили, почему не стоит мыть машину у реки
На Украине сделали громкое заявление о геополитическом положении Путина
Стало известно, откуда запустили повредившие многоэтажку в Уфе дроны
Что известно о вспышке смертельно опасного заболевания в Великобритании
«Корабль-зомби» заметили в закрытом Ормузском проливе
Apple назначили целую пачку штрафов за пропаганду ЛГБТ
Путин обратился к Алиеву по случаю весеннего праздника Навруз
Пентагон вооружится искусственным интеллектом для сдерживания врагов
Российские паралимпийцы попали в базу «Миротворца»
Что известно о результатах ударов Ирана по американским военным базам
Дальше
Самое популярное
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.