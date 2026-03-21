Что известно о вспышке смертельно опасного заболевания в Великобритании Роспотребнадзор заявил о зафиксированной в Англии вспышке менингита

В британском Кентербери зафиксирована вспышка менингококковой инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведут постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в России и за рубежом и в ходе этой работы выявили рост заболеваемости в графстве Кент.

В рамках проводимого мониторинга зафиксирована вспышка заболеваемости менингококковой инфекцией в городе Кентербери графства Кент, Великобритания. В период с 13 по 17 марта 2026 года Агентство по здравоохранению Великобритании выявило 27 случаев инвазивной менингококковой инфекции, — заявили в российском ведомстве.

Лабораторно подтверждено 15 случаев заражения. В шести случаях болезнь была вызвана бактерией Neisseria meningitidis группы B. Отмечается, что заболевание протекало тяжело и сопровождалось быстрым ухудшением состояния пациентов.

