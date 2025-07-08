На Украине планируется смена послов в разных странах МИД Украины планирует заменить 20 послов в странах G7 и G20

Украина планирует заменить около 20 своих послов, в том числе посла в США Оксану Маркарову, а также дипломатов в странах G7 и G20, заявил в интервью «Украинскому радио» министр иностранных дел Андрей Сибига. Он подчеркнул, что ротация в дипломатических учреждениях за границей — неизбежный процесс.

Мы готовим совещание послов, для того чтобы подвести итоги. Безусловно, будут кадровые решения. Наверное, что следует ожидать — около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений, — сказал он.

По словам Сибиги, Маркарова — одна из самых успешных и харизматичных послов Украины, но у каждого дипломата есть свой ротационный цикл. Министр добавил, что украинский президент Владимир Зеленский видит необходимость усилить представительство Украины в странах G7 и G20, включая США, и ротация дипломатов сейчас стоит на повестке дня.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что в офисе президента Украины рассыпается управление из-за дела сбежавшего вице-премьера страны Алексея Чернышова. Владимир Зеленский якобы потребовал прекратить дело в отношении Чернышова, но глава офиса Андрей Ермак отстранился от решения вопроса.