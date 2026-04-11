«Растет отторжение»: политолог о ситуации с евроинтеграцией в Молдавии

Процесс евроинтеграции в Молдавии зашел в тупик, а жители республики все больше разочаровываются в этом пути, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. По его словам, на фоне растущего отторжения идеи среди населения правящая партия «Действие и солидарность» продолжает удерживать выбранный курс диктаторскими методами.

Процесс европейской интеграции в Молдавии зашел в тупик, растет отторжение этой идеи у населения, на этом фоне партия «Действие и солидарность» продолжает удерживать этот курс диктаторскими методами, — отметил Чуря.

По его словам, недовольство народа игнорируется ради идеологических установок руководства страны. При этом некоторые оппозиционеры в парламенте фактически способствуют сохранению текущей ситуации.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что большинство жителей республики считают Россию дружественным государством и стратегическим партнером даже в условиях насажденной извне антироссийской политики властей. По его словам, нынешний курс рушит традиционные связи, расшатывает экономику и ведет к углублению раскола в обществе.