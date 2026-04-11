11 апреля 2026 в 16:43

«Растет отторжение»: политолог о ситуации с евроинтеграцией в Молдавии

Аналитик Чуря: Молдавия разочаровывается в процессе евроинтеграции

Флаги на здании правительства Молдавии Флаги на здании правительства Молдавии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Процесс евроинтеграции в Молдавии зашел в тупик, а жители республики все больше разочаровываются в этом пути, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. По его словам, на фоне растущего отторжения идеи среди населения правящая партия «Действие и солидарность» продолжает удерживать выбранный курс диктаторскими методами.

Процесс европейской интеграции в Молдавии зашел в тупик, растет отторжение этой идеи у населения, на этом фоне партия «Действие и солидарность» продолжает удерживать этот курс диктаторскими методами, — отметил Чуря.

По его словам, недовольство народа игнорируется ради идеологических установок руководства страны. При этом некоторые оппозиционеры в парламенте фактически способствуют сохранению текущей ситуации.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон заявил, что большинство жителей республики считают Россию дружественным государством и стратегическим партнером даже в условиях насажденной извне антироссийской политики властей. По его словам, нынешний курс рушит традиционные связи, расшатывает экономику и ведет к углублению раскола в обществе.

ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке
В 68 российских регионах зафиксировали снижение потребления алкоголя
NASA отправило к МКС корабль с пятью тоннами груза
В Дагестане «закрыли» руководителей стройфирмы за полумиллиардную аферу
Зеленский согласился с Путиным, дети в ВСУ: новости СВО на вечер 11 апреля
Эсминец США замер у входа в Ормузский пролив после ультиматума Ирана
Стало известно о неожиданном визите известного политика на передовую к ВСУ
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Шебекино
«Растет отторжение»: политолог о ситуации с евроинтеграцией в Молдавии
«Самая сладкая нефть»: Трамп выступил с неожиданным заявлением
Стало известно, где Киев запланировал провокации во время перемирия
«Бутерброд с колбасой в антракте»: жену Прилучного застали на свидании
«Все еще думаю»: Дженнифер Лопес рассказала о своей ключевой роли в кино
В России предложили ввести важную инициативу для волонтеров СВО
Трамп рассказал о своих ожиданиях от переговоров США с Ираном
«В качестве услуги для всего мира»: Трамп сообщил о начале расчистки Ормуза
«Опять бутафория»: Лоза пообещал разоблачить лунную миссию американцев
Появились новые подробности переговоров США и Ирана в Исламабаде
Москалькова раскрыла, сколько еще на Украине россиян под репрессиями
Иран потребовал от США реальных шагов в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

