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16 июля 2025 в 16:12

Автор сатирических мультфильмов умер в Великобритании

Мультипликатор Фил Мюллой умер на 77-м году жизни в Ливерпуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британский аниматор Фил Мюллой умер в возрасте 76 лет в Ливерпуле, сообщила его супруга, продюсер, режиссер и сценаристка Вера Ньюбауэр на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Мюллой прославился мрачными минималистическими сатирическими мультфильмами, ставшими культовыми, такими, как «Сексуальная жизнь стула» и «Нетерпимость».

По словам Ньюбауэр, ее муж спокойно умер во сне. Причина смерти не называется. Мюллой начал заниматься мультипликацией в конце 1980-х годов. Также он изготовил множество роликов для MTV.

Ранее в России прошли похороны режиссера и актера Юрия Мороза. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, могила находится рядом с первой женой артиста, актрисой Мариной Левтовой, которая умерла в 2000 году. Отпевание режиссера прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

До этого стало известно, что режиссер умер после нескольких лет борьбы с онкологией. Уточнялось, что незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус. С 2003 года Мороз находился в браке с актрисой Викторией Исаковой. Пара воспитывала дочь Варвару.

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