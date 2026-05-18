18 мая 2026 в 16:48

Путин и Си установят новый миропорядок: чего ждать от переговоров РФ и КНР

Владимир Путин и Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин нанесет визит в Китай по приглашению лидера республики Си Цзиньпина 19–20 мая. В Кремле уже сообщили, что эта поездка не связана с недавним визитом в Пекин президента США Дональда Трампа. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, она тем не менее станет знаковой для отношений РФ и КНР. Какие вопросы обсудят лидеры и что эти переговоры принесут обоим государствам — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите Путина в Китай

Пресс-служба Кремля сообщила, что подготовка визита Путина в Китай 19–20 мая уже завершена. Он будет приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, дальнейшее углубление стратегического партнерства, а также ключевые международные и региональные вопросы.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в центре внимания глав государств окажется экономическая повестка. При этом параллельно они обсудят сотрудничество в области образования, медицины, культуры и других ключевых для двусторонних отношений сфер.

В поездке Путина будут сопровождать пять вице-премьеров, восемь министров, руководители регионов, а также главы Центробанка и ряда госкорпораций. Среди членов делегации — министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, а также другие высокопоставленные государственные деятели.

При чем тут Трамп

Президент США Дональд Трамп с лидером КНР Си Цзиньпином во время официального визита, Пекин, Китай, 15 мая 2026 года

Визит Путина состоится буквально через несколько дней после встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Их переговоры оказались неоднозначными. К примеру, хотя одной из главных тем обсуждения было мирное урегулирование конфликта США и Ирана, пользующегося поддержкой Китая, уже по прибытии в Штаты Трамп объявил о намерении продолжить военную операцию против Исламской Республики.

Впрочем, эксперты уверены, что поездки американского и российского лидеров в КНР не стоит сравнивать — это максимально разноплановые события и по форме, и по содержанию. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в разговоре с NEWS.ru пояснил: для Трампа сам по себе факт такого визита уже был политическим успехом.

«Для Владимира Путина готовящаяся поездка — одна из регулярных, хотя и очень важных встреч с китайским лидером. Этот визит проходит на фоне юбилея двусторонних отношений России и Китая. Мы видим, что работа двух государств идет в постоянном режиме, а встреча Путина и Си — публичная финализация подготовки, окончательное согласование дальнейшей дорожной карты сотрудничества двух государств. Конечно, такого нельзя сказать о встрече с Трампом. Там ситуация не просто другая, а в чем-то прямо противоположная», — полагает эксперт.

Чего ждать от встречи Путина и Си

Политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что спектр проблем, которые предстоит обсудить сторонам, демонстрирует различия в специфике отношений Китая с США и Россией. Москва и Пекин работают в режиме стратегического партнерства, а не прямой конкуренции, как в случае с Вашингтоном.

«В первую очередь российско-китайские переговоры будут сосредоточены на экономике и энергетике: обсуждение поставок нефти и газа, реализация проектов вроде „Силы Сибири — 2“, расширение взаимодействия в условиях, когда европейский рынок для России частично закрыт. Разговоры коснутся и региональной безопасности — ситуации в Персидском заливе, а также СВО. Не исключено обсуждение последствий недавних контактов США с Китаем и того, как формируется новый мировой порядок», — подчеркнул аналитик.

Политолог-американист Малек Дудаков ожидает от предстоящего визита российской делегации в Пекин подписания большого числа стратегических соглашений.

«Это, в частности, договоры о масштабном расширении поставок российских энергоносителей на китайский рынок и дальнейшем развитии проекта „Сила Сибири — 2“. Сейчас Китай диверсифицирует свои углеводородные потоки на фоне потери поставок из Ормузского пролива», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что в центре переговоров Путина и Си Цзиньпина может оказаться тайваньский вопрос.

«Очевидно, будет затронута тайваньская проблема, в которую уже активно вмешался Трамп. США формально признают единство Китая, но на практике поддерживают отделение Тайваня. Вероятно, Си Цзиньпин затронет эту тему в беседе с Путиным, поскольку ему может понадобиться поддержка в случае серьезного давления со стороны Вашингтона», — сказал он NEWS.ru.

На что претендует Китай

Опрошенные NEWS.ru аналитики отмечают: хотя никакой скрытой символики в последовательных встречах Си с Трампом и Путиным нет, сам факт визитов демонстрирует возрастающий интерес мировых держав к Китаю. За счет этого растет значимость позиции Пекина в вопросах глобальной повестки.

«Китай стремится к лидерству, но при этом не готов брать на себя те обязательства и ответственность, которые обычно сопутствуют статусу единственной мировой сверхдержавы. Американская позиция традиционно предполагает установление правил и норм: кто у вас „демократия“, кто „автократия“, с кем можно торговать, а с кем — нет. Китай этого не желает: он хочет использовать преимущества своего экономического положения, не претендуя на роль мирового „жандарма“. Китай предпочитает избегать прямого военного конфликта. Пекин видит выход в создании более многополярной системы — двух или трех равноправных центров силы, а не в монопольном лидерстве одной стороны», — считает Светов.

Вассерман уверен, что КНР через подобные встречи и договоренности планомерно обеспечивает себе лидирующие позиции на мировом рынке.

«Экономически Китай и так уже на первом месте. С учетом нашего посредничества создается единый индийско-китайский рынок. Если он станет полностью самодостаточным, Индия и КНР возьмут под контроль большую часть мирового рынка. Но реализация этого процесса требует тонкого дипломатического участия: между этими странами слишком много цивилизационных различий, которые может сгладить только Россия», — подытожил парламентарий.

