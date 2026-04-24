Захарова пообещала «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала участниц музыкального проекта «Бурановские бабушки» «девчонками». Дипломат выразила желание «зажечь» с участницами коллектива, передает корреспондент NEWS.ru.

Это была моя мечта — с ними встретиться. Я ее сегодня реализую. Правильно было бы сказать: «„Бурановские бабушки“, ждите, я к вам приеду». Но я скажу по-другому: «„Бурановские девчонки“, с учетом вашего задора, мы сегодня с вами зажжем, я надеюсь!» — сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание, как в 2012 году они выступили на Евровидении в Баку. Тогда все были потрясены и номером, и танцами, и вокальными данными российских исполнительниц.

До этого Захарова назвала враньем слова певицы Наргиз Закировой о том, что продюсер Максим Фадеев заставлял свою подопечную исполнять песню «Верните память». Она опубликовала переписку, в которой артистка просит исполнить композицию на концерте, посвященном Иосифу Кобзону.

Ранее сообщалось, что участница коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Дородова ушла из жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое вернулось после длительной ремиссии. Похороны исполнительницы прошли на кладбище в родной деревне Бураново.