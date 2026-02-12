Гору на Северном Кавказе назовут в честь российского футбольного клуба Мишустин распорядился присвоить горе на Северном Кавказе название «ЦСКА»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился назвать одну из гор на Северном Кавказе «ЦСКА», следует из документа, размещенного на официальном портале опубликования правовых актов. Вершина расположена в Кабардино-Балкарии и имеет высоту 3,7 тыс. метров.

Присвоить наименование «ЦСКА» безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43'18,7 северной широты, 42°31,0 восточной долготы, — говорится в распоряжении.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил переименовать международный аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне и железнодорожный вокзал Пенн-стейшн в Нью-Йорке в его честь. Взамен он предложил разблокировать $16 млрд на проект строительства железнодорожного тоннеля Gateway под рекой Гудзон. Лидеру меньшинства в сенате Чаку Шумеру было передано предложение президента, однако тот сразу же отказался.

До этого в Вашингтоне на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди появилась фамилия Трампа. Совет директоров учреждения принял решение официально присвоить центру двойное наименование.