«Ни в одной другой стране мира»: в РФ бесплатно выявляют семь видов рака

Семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака доступны россиянам в рамках бесплатной диспансеризации, сообщил РИА Новости главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. По его словам, такого опыта нет ни в одной другой стране мира.

В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно, — заявил Каприн.

Ранее онколог Руслан Басанов рассказал, что кровоточивость слизистой рта, нарушение чувствительности, онемение губ или языка и изменение структуры тканей могут указывать на рак. Белые или красные пятна в этой области — тоже веский повод насторожиться.

До этого дерматолог Наталия Жовтан предупредила, что посещение солярия и фототерапия могут стать причиной онкологических заболеваний. По ее словам, ультрафиолетовое излучение является основным фактором риска возникновения злокачественных опухолей в таких случаях.

Кроме того, дерматолог Ирина Куракина рассказала, что асимметричность, кровоточивость, неравномерный цвет, неровные или размытые края родинки могут указывать на меланому. По ее словам, следует насторожиться, если диаметр образования достигает более шести миллиметров.