Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:06

Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области

Фото: Управление информационной политики ЗССО
Подписывайтесь на нас в MAX

В Свердловской области утвердили пониженные ставки для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения, рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В регионе приняли решение сохранить условия, которые действовали до января 2026 года.

Мы продлили сроки льготного налогообложения для налогоплательщиков упрощенной системы на 2026 год. Знаю, что предприниматели беспокоились по этому поводу, сейчас повода для беспокойства нет. Действие закона распространяется на весь год. Мы всегда поддерживали бизнес своими законами, будем работать в этом направлении и дальше, — заявила Бабушкина.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Действие будет распространяться на отношения, которые связаны с установленной системой налогообложения, возникшие с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на базе Законодательного собрания Свердловской области 4 февраля состоялся образовательный форум регионального женского актива. Мероприятие прошло по инициативе Бабушкиной.

налоги
ставки
законы
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море подростка выступила в суде
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.