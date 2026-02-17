Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области

В Свердловской области утвердили пониженные ставки для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения, рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В регионе приняли решение сохранить условия, которые действовали до января 2026 года.

Мы продлили сроки льготного налогообложения для налогоплательщиков упрощенной системы на 2026 год. Знаю, что предприниматели беспокоились по этому поводу, сейчас повода для беспокойства нет. Действие закона распространяется на весь год. Мы всегда поддерживали бизнес своими законами, будем работать в этом направлении и дальше, — заявила Бабушкина.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования. Действие будет распространяться на отношения, которые связаны с установленной системой налогообложения, возникшие с 1 января 2026 года.

