30 августа 2025 в 12:05

«Превозмогая боль»: альпинист объяснил, как могла спастись Наговицина

Альпинист Яковенко: у Наговициной был шанс на спасение

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы на высоте около семи тысяч метров, могла спастись, заявил в беседе с aif.ru председатель комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России Александр Яковенко. По его словам, у женщины был шанс выжить, если бы она начала спускаться сама.

Она сломала лодыжку. Я тоже однажды сломал лодыжку, как и Наталья. Это было на высоте четырех тысяч метров. <…> Примотал к ноге ледоруб и пошел сам, превозмогая боль. Дошел до высоты, с которой меня эвакуировали вертолетом, — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что аэровидеосъемка с использованием БПЛА не выявила признаков жизни в месте, где, предположительно, находится Наговицина. Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, съемка проводилась с использованием тепловизора.

До этого вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что Наговицину в ближайшее время признают пропавшей без вести. По его словам, родственники москвички должны будут обратиться в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти.

