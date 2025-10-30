Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:29

«Я с ума сходила»: звезда «Холопа» о влиянии на нее творчества Балабанова

Актриса Дибцева призналась, что выбрала профессию благодаря фильмам Балабанова

Ольга Дибцева Ольга Дибцева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева в интервью NEWS.ru назвала режиссера фильма «Брат» Алексея Балабанова тем мастером, который сформировал ее как личность. Она отметила, что, пересматривая его картины по много раз, решила стать артисткой, а затем получила и режиссерское образование.

Я девочка из Ленинграда, коренная петербурженка из 90-х. Смотрела на кассетах, на видике, с ума сходила, миллионы раз смотрела фильм «Брат». И творчество Балабанова определило мое желание стать актрисой, потом режиссером. Я очень люблю этого режиссера. Со священным отношусь к нему пиететом. Он гений, — подчеркнула актриса.

Она добавила, что фильм «Брат» серьезно поддержал жителей России в 90-е. После просмотра, по ее мнению, у людей появилась уверенность в завтрашнем дне и в том, что получится преодолеть трудности.

Этот фильм поддержал, мне кажется, наших людей в 90-е тяжелейшие. Я из Петербурга, у нас иногда реально было нечего есть, у меня родители бюджетники. И фильм вышел, и настолько соединение с этим Данилой Багровым было. Что мы встанем, мы можем, сейчас все наладится, как-то очень протранслировал внутреннее ощущение этот фильм, — резюмировала актриса.

Сегодня, 30 октября, в прокат выходит документальный фильм «Брат навсегда», посвященный фильму «Брат». Режиссерами выступили дети продюсера балабановской ленты Сергея Сельянова — Григорий и Анна.

Ранее Дибцева выразила мнение, что в ремейке фильма «Брат» главного героя Данилу Багрова мог бы сыграть актер Юра Борисов. Она назвала Борисова лучшим актером нашего времени, а себя — его поклонницей.

Сын режиссера Алексея Балабанова Федор рассказал, что отец был строгим, но справедливым. Он добавил, что главное, чему его научил родитель, — держать слово. По его мнению, сегодня этого качества многим не хватает.

Алексей Балабанов
кинематограф
российское кино
артисты
Виктория Катаева
В. Катаева
