Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июля 2026 года

Какие праздники будут отмечать 18 июля в разных странах мира Какие праздники будут отмечать 18 июля в разных странах мира Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Наступил 199-й день года. В 2026 году это 18 июля. Новый год придет через 166 дней. Восточные христиане отмечают 604-ю годовщину обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского, в мире отмечают День икры и гуляют под дождем. Расскажем, какие еще праздники приходятся на 18 июля 2026 года.

Годовщина обретения мощей Сергия Радонежского — православный праздник 18 июля

Православные христиане в России сегодня отмечают праздник обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского, жившего в XIV веке. Игумен умер в 1392 году, и место его захоронения было утеряно. Однако 18 июля 1422 года, отстраивая Троицкую обитель после нашествия монголо-татар, братья наткнулись в земле на погребение. Несмотря на то что гроб был полностью погружен в воду, внутри монахи обнаружили нетленные мощи Сергия, игумена Радонежского. Даже одежда святого полностью сохранилась в первозданном виде, что немало удивило строителей.

Мощи Сергия были перенесены в деревянную Троицкую церковь. А спустя четыре года — во вновь построенный каменный Троицкий собор. Ларец с мощами находится там по сей день, и служители церкви описывают немало чудес, которые произошли с теми, кто просил помощи у Сергия Радонежского в этом храме.

Годовщина обретения мощей Сергия Радонежского — православный праздник 18 июля Годовщина обретения мощей Сергия Радонежского — православный праздник 18 июля Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Какие праздники будут отмечать 18 июля в разных странах мира

18 июля в России и других странах мира будут отмечать целый ряд различных праздников. Расскажем о самых необычных из них.

  • 18 июля 2026 года во всем мире будут отмечать День прогулок под дождем. Взрослому человеку, занятому повседневными делами, такой праздник может показаться странным и даже неудобным. Но если в вас осталась хоть маленькая частичка детства, отбросьте сомнения, уберите зонт и резиновые сапоги и попробуйте найти удовольствие в струях теплого июльского дождя. Но не забудьте дома переодеться в сухое и выпить горячего чаю — случайную простуду никто не отменял!
  • Разумеется, сегодня не обойтись без праздника гурманам. 18 июля будем отмечать День икры и кислых конфет. Как и для вчерашнего дня, это достойное сочетание блюд: бутерброды с икрой на обед и конфеты на десерт.

Исторические праздники 18 июля 2026 года Исторические праздники 18 июля 2026 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исторические праздники для 18 июля 2026 года

18 июля 2026 года можно отметить ряд памятных дат и исторических праздников, которые в разные годы происходили в мире.

1325 год — в Южной Америке, там, где находится современный Мехико, ацтеки основали столицу своей империи — город Теночтитлан. Через 196 лет его разрушили конкистадоры.

1885 год — в России инженер Николай Бенардос заявил об изобретении инновационного для того времени способа электрической дуговой сварки, который получил название «электрогефест».

1897 год — на фабриках и заводах Российской империи трудовой день был сокращен до 11,5 часа, а воскресенье отныне стало считаться выходным.

1898 год — супруги Пьер и Мария Кюри в ходе доклада перед учеными Парижской академии наук представили доказательства открытия ими нового радиоактивного элемента — полония.

1921 год — во Франции впервые в мире ребенок был привит противотуберкулезной вакциной.

1942 год — вдоль Дороги жизни по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для подачи топлива в блокадный Ленинград.

1968 год — американские инженеры Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая вскоре была переименована в Intel.

1986 год — в США в прокат вышел культовый блокбастер с Сигурни Уивер «Чужие», сиквел боевика «Чужой». Всего в кинотеатрах в разных странах мира его посмотрело более 33 млн человек. Лента собрала более $131 млн при бюджете в $18 млн. Также фильм получил две премии «Оскар» и еще девять различных кинонаград.

Памятные даты 18 июля Памятные даты 18 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

В этот день появились на свет:

1921 год — астронавт США, ставший третьим американцем в космосе, Джон Гленн. История подготовки его полета показана в ленте «Скрытые фигуры».

1932 год — советский поэт, автор произведений «Мой пес», «Цветы лучше пуль», «Идут белые снеги», «Всегда найдется женская рука», «Со мною вот что происходит» Евгений Евтушенко.

1938 год — американский режиссер, известный работой над лентами «Основной инстинкт», «Вспомнить все», «Черная книга», «Робокоп», Пол Верховен.

Дни рождения 18 июля: Пол Верховен Дни рождения 18 июля: Пол Верховен Фото: Regina Wagner via imago-imag/Global Look Press

1941 год — немецкий музыкант, основатель группы Boney M Фрэнк Фариан.

1947 год — американский предприниматель, главный редактор бизнес-журнала Forbes Стив Форбс.

1950 год — британский бизнесмен, известный своими эпатажными выходками и уважительным отношением к клиентам, владелец Virgin Group Ричард Брэнсон.

1967 год — американский актер, известный зрителю ролями в фильмах «Форсаж», «Хроники Риддика», «Три икса», «Спасти рядового Райана», «Лысый нянька», Вин Дизель.

1982 год — индийская актриса, сыгравшая в лентах «Дон. Главарь мафии», «Наперегонки со временем», «Незнакомец и незнакомка», «Белый тигр», Приянка Чопра.

Дни рождения 18 июля: Приянка Чопра Дни рождения 18 июля: Приянка Чопра Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1610 год — итальянский художник, известный произведениями «Воскрешение Лазаря», «Поцелуй Иуды», «Давид с головой Голиафа», «Распятие Святого Петра», Микеланджело Караваджо.

1817 год — британская писательница, автор романов «Разум и чувства», «Гордость и предубеждение», «Доводы рассудка», «Нортенгерское аббатство» Джейн Остин.

1918 год — на следующий день после расстрела семьи последнего российского императора под Алапаевском были убиты другие представители дома Романовых. В том числе великая княгиня Елизавета Федоровна, князь Константин Константинович, великий князь Сергей Михайлович, внук Александра II князь Владимир Палей.

Как переехать без нервотрепок, читайте на нашем сайте.

Читайте также
Кладу овощи в рукав и забываю на час — кабачковая икра получается нежной, бархатистой, вкуснее классики
Общество
Кладу овощи в рукав и забываю на час — кабачковая икра получается нежной, бархатистой, вкуснее классики
Июль — время черенковать гортензию: как получить новый куст без покупки
Семья и жизнь
Июль — время черенковать гортензию: как получить новый куст без покупки
Полиция Франции задержала почти 200 человек перед Днем взятия Бастилии
Европа
Полиция Франции задержала почти 200 человек перед Днем взятия Бастилии
Окунаю финики в шоколад — к чаю подаю домашние конфеты: нежные, хрустящие и без лишней химии
Общество
Окунаю финики в шоколад — к чаю подаю домашние конфеты: нежные, хрустящие и без лишней химии
6 июня — день прославления блаженной Ксении Петербургской: житие и чудеса
Семья и жизнь
6 июня — день прославления блаженной Ксении Петербургской: житие и чудеса
икра
июль
праздники
сладости
мощи
христиане
Сергий
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Базы США на Ближнем Востоке попали в эпицентр атак
Яхты, виллы, спорткары: как украинские олигархи жируют в Монако
Спасаемся от остеохондроза: симптомы, кто в группе риска. Ликбез врача
Появились данные о планах Киева ликвидировать экс-главу Минобороны Украины
В Конгресс США поступила неожиданная инициатива по санкциям против РФ
В Минобороны обсудили оптимизацию новаторской деятельности в ВС РФ
Рак или конец почкам: чем опасна соль, нужно ли отказываться. Ликбез врача
Спасение от пьянства, поклонницы: история любви Юрия и Элеоноры Николаевых
Уснувший водитель снес остановку с людьми в Чебоксарах
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП жителей Тюмени
Ямальский экстремал врезался в ЛЭП на параплане
Скандальный блогер доказал свою виновность в интервью Собчак
Атаки украинских сил на ДНР унесли жизни двух человек
ВСУ ударили по многоквартиному жилому дому в Запорожской области
«Пляски на костях»: режим Зеленского уличили в человеконенавистничестве
Зеленский выбрал врио главы СБУ
МЧС локализовало пожар на швейном производстве в Подмосковье
ВСУ нанесли смертельный удар по колонне машин с мирными жителями
В Волгограде завели дело после сообщений об издевательствах над ребенком
Блогера Ремесло заключили под стражу
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.