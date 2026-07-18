Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июля 2026 года

Какие праздники будут отмечать 18 июля в разных странах мира

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июля 2026 года

Наступил 199-й день года. В 2026 году это 18 июля. Новый год придет через 166 дней. Восточные христиане отмечают 604-ю годовщину обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского, в мире отмечают День икры и гуляют под дождем. Расскажем, какие еще праздники приходятся на 18 июля 2026 года.

Годовщина обретения мощей Сергия Радонежского — православный праздник 18 июля

Православные христиане в России сегодня отмечают праздник обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского, жившего в XIV веке. Игумен умер в 1392 году, и место его захоронения было утеряно. Однако 18 июля 1422 года, отстраивая Троицкую обитель после нашествия монголо-татар, братья наткнулись в земле на погребение. Несмотря на то что гроб был полностью погружен в воду, внутри монахи обнаружили нетленные мощи Сергия, игумена Радонежского. Даже одежда святого полностью сохранилась в первозданном виде, что немало удивило строителей.

Мощи Сергия были перенесены в деревянную Троицкую церковь. А спустя четыре года — во вновь построенный каменный Троицкий собор. Ларец с мощами находится там по сей день, и служители церкви описывают немало чудес, которые произошли с теми, кто просил помощи у Сергия Радонежского в этом храме.

Годовщина обретения мощей Сергия Радонежского — православный праздник 18 июля Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Какие праздники будут отмечать 18 июля в разных странах мира

18 июля в России и других странах мира будут отмечать целый ряд различных праздников. Расскажем о самых необычных из них.

18 июля 2026 года во всем мире будут отмечать День прогулок под дождем. Взрослому человеку, занятому повседневными делами, такой праздник может показаться странным и даже неудобным. Но если в вас осталась хоть маленькая частичка детства, отбросьте сомнения, уберите зонт и резиновые сапоги и попробуйте найти удовольствие в струях теплого июльского дождя. Но не забудьте дома переодеться в сухое и выпить горячего чаю — случайную простуду никто не отменял!

Разумеется, сегодня не обойтись без праздника гурманам. 18 июля будем отмечать День икры и кислых конфет. Как и для вчерашнего дня, это достойное сочетание блюд: бутерброды с икрой на обед и конфеты на десерт.

Исторические праздники 18 июля 2026 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исторические праздники для 18 июля 2026 года

18 июля 2026 года можно отметить ряд памятных дат и исторических праздников, которые в разные годы происходили в мире.

1325 год — в Южной Америке, там, где находится современный Мехико, ацтеки основали столицу своей империи — город Теночтитлан. Через 196 лет его разрушили конкистадоры.

1885 год — в России инженер Николай Бенардос заявил об изобретении инновационного для того времени способа электрической дуговой сварки, который получил название «электрогефест».

1897 год — на фабриках и заводах Российской империи трудовой день был сокращен до 11,5 часа, а воскресенье отныне стало считаться выходным.

1898 год — супруги Пьер и Мария Кюри в ходе доклада перед учеными Парижской академии наук представили доказательства открытия ими нового радиоактивного элемента — полония.

1921 год — во Франции впервые в мире ребенок был привит противотуберкулезной вакциной.

1942 год — вдоль Дороги жизни по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для подачи топлива в блокадный Ленинград.

1968 год — американские инженеры Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая вскоре была переименована в Intel.

1986 год — в США в прокат вышел культовый блокбастер с Сигурни Уивер «Чужие», сиквел боевика «Чужой». Всего в кинотеатрах в разных странах мира его посмотрело более 33 млн человек. Лента собрала более $131 млн при бюджете в $18 млн. Также фильм получил две премии «Оскар» и еще девять различных кинонаград.

Памятные даты 18 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

В этот день появились на свет:

1921 год — астронавт США, ставший третьим американцем в космосе, Джон Гленн. История подготовки его полета показана в ленте «Скрытые фигуры».

1932 год — советский поэт, автор произведений «Мой пес», «Цветы лучше пуль», «Идут белые снеги», «Всегда найдется женская рука», «Со мною вот что происходит» Евгений Евтушенко.

1938 год — американский режиссер, известный работой над лентами «Основной инстинкт», «Вспомнить все», «Черная книга», «Робокоп», Пол Верховен.

Дни рождения 18 июля: Пол Верховен Фото: Regina Wagner via imago-imag/Global Look Press

1941 год — немецкий музыкант, основатель группы Boney M Фрэнк Фариан.

1947 год — американский предприниматель, главный редактор бизнес-журнала Forbes Стив Форбс.

1950 год — британский бизнесмен, известный своими эпатажными выходками и уважительным отношением к клиентам, владелец Virgin Group Ричард Брэнсон.

1967 год — американский актер, известный зрителю ролями в фильмах «Форсаж», «Хроники Риддика», «Три икса», «Спасти рядового Райана», «Лысый нянька», Вин Дизель.

1982 год — индийская актриса, сыгравшая в лентах «Дон. Главарь мафии», «Наперегонки со временем», «Незнакомец и незнакомка», «Белый тигр», Приянка Чопра.

Дни рождения 18 июля: Приянка Чопра Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1610 год — итальянский художник, известный произведениями «Воскрешение Лазаря», «Поцелуй Иуды», «Давид с головой Голиафа», «Распятие Святого Петра», Микеланджело Караваджо.

1817 год — британская писательница, автор романов «Разум и чувства», «Гордость и предубеждение», «Доводы рассудка», «Нортенгерское аббатство» Джейн Остин.

1918 год — на следующий день после расстрела семьи последнего российского императора под Алапаевском были убиты другие представители дома Романовых. В том числе великая княгиня Елизавета Федоровна, князь Константин Константинович, великий князь Сергей Михайлович, внук Александра II князь Владимир Палей.

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