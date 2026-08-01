Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 августа 2026 года

С начала года прошло 213 дней. А значит, на календаре 1 августа. Какой праздник приходится на эту дату? Как его принято отмечать? И почему дождь в начале августа считается хорошей приметой, а есть яблоки запрещено? Ответы на эти и многие другие вопросы представлены в нашем материале.
Праздники 1 августа 2026 года
Первым делом стоит поговорить о профессиональных праздниках 1 августа 2026 года. В России на эту дату приходятся:
- День тыла ВС РФ — с 1998 года это значимая дата для всех причастных к российскому тылу: от военнослужащих и ветеранов до гражданского персонала;
- День инкассатора — он приурочен к годовщине основания службы инкассации при советском Госбанке в 1939 году;
- День образования Службы специальной связи России — приурочен к годовщине образования Главного центра спецсвязи СССР в 1939 году, ответственного за транспортировку особо важных документов и драгметаллов;
- День работника техподдержки — пока неофициальный, но очень популярный среди причастных к ивенту.
1 августа 2026 года также пройдут некоторые памятные мероприятия. В их числе День памяти российских воинов — жертв Первой мировой войны. С 2012 года по всей России устраиваются панихиды и возложение цветов к мемориалам.
Обретение мощей Серафима Саровского — православный праздник 1 августа
1 августа 2026 года прихожане православной церкви справляют 123-летие со дня обретения мощей Серафима Саровского, или Саровского чудотворца. Его жизнь пришлась на вторую половину XVIII — начало XIX века. С юности Серафим (в миру Прохор) проявлял интерес к религии. И уже в 17 лет он принял монашеский постриг.
Святой Серафим был наставником и утешителем страждущих. Он также прославился чудесами исцеления и предвидения. К нему обращались за укреплением веры и избавлением от греховных мыслей, врачеванием недугов, помощью в житейских трудностях. Канонизировали же старца в 1903 году — спустя 70 лет со дня его смерти.
В том же году, а именно 19 июля (1 августа по новому стилю) 1903 года, состоялось обретение мощей святого. К этому событию была приурочена торжественная служба в Сарове, на которой присутствовали император Николай II и его семья. С тех пор 1 августа — праздник памяти святого.
Макрина, или Макринин день, — праздник 1 августа в России
Согласно народному календарю, 1 августа в России — праздник Макрины. Его также называют Макридой, Мокриной или Макрининым днем. Христиане вспоминают святую Макрину Каппадокийскую. Она жила в IV веке в Кесарии (Римская империя). С раннего детства она чуралась праздности и проводила время в уходе за семьей и домашних делах. Позже Макрина удалилась в женский монастырь, где практиковала аскезу. По преданию, за богоугодное поведение святая была наделена даром чудотворения.
В народе праздник 1 августа связывали с дождями. Считалось, что ливень на Макринин день пророчит обилие грибов и ягод осенью и богатый урожай ржи в следующем году. А вот безоблачный день сулил шестинедельную засуху. Чтобы избежать этого, женщины проводили обряд потопления колосьев. Девушка, рожденная 1 августа, изображала Макрину. Нарядившись в красивое платье, она погружала хлебные колосья в реку, чтобы призвать дождь.
Приметы на 1 августа: что можно и нельзя делать
В России праздник 1 августа связан с многочисленными поверьями. Хорошей приметой считалась встреча с рыжим котом. Она якобы сулила счастье, поэтому животное обязательно кормили. В народе также верили, что на Макрину стоит заняться генеральной уборкой и сбором урожая, а также посетить баню. Все это способно привлечь удачу.
Если же говорить о запретах, то 1 августа 2026 года не стоит:
- забивать птицу и скот — можно навлечь болезнь на близких;
- есть яблоки — в жизни начнется черная полоса;
- солить огурцы и квасить капусту — закуски якобы будут ядовитыми;
- пить алкоголь — к нищете и несчастью;
- брать в долг деньги или вещи — можно перенять чужие проблемы.
Этот день в истории: какие события произошли 1 августа
Мы выяснили, какой праздник приходится на 1 августа. Теперь поговорим о значении этой даты в контексте истории. На начало августа выпали следующие значимые события:
- 1498 — на земли Венесуэлы ступил первый европеец, им стал Христофор Колумб;
- 1514 — князь Василий III вошел в Смоленск, тем самым положив конец 110-летнему властвованию Литвы над городом;
- 1774 — химик Джозеф Пристли открыл кислород;
- 1924 — учрежден один из высших орденов СССР — орден Красного Знамени;
- 1939 — учреждена медаль «Золотая звезда», предназначавшаяся Героям СССР;
- 1944 — Анна Франк оставила последнюю запись в своем дневнике.
Кто из знаменитостей родился 1 августа
1 августа появились на свет многие известные личности: от правителей до спортсменов. В их числе:
- Клавдий (10 до н. э. — 54) — римский император;
- Мария Митчелл (1818–1889) — ученый, первая американка, ставшая профессиональным астрономом;
- Герман Мелвилл (1819–1891) — писатель, классик американской литературы, автор романов «Моби Дик» и «Тайпи»;
- Герда Таро (1910–1937) — первая в мире военная фотожурналистка;
- Евдокия Виноградова (1914–1962) — ткачиха, одна из инициаторов виноградовского движения;
- Ив Сен-Лоран (1936–2008) — модельер;
- Елена Веснина (р. 1986) — теннисистка, чемпионка Олимпийских игр;
- Павел Табаков (р. 1995) — актер.
Именины 1 августа
Напоследок приведем список именинников. Согласно святцам, поздравить нужно носителей имен:
- Серафим;
- Митрофан;
- Роман;
- Степан (Стефан);
- Тихон;
- Дмитрий;
- Григорий.
Мы выяснили, какой праздник выпадает на 1 августа 2026 года. Не забудьте поздравить всех причастных и заодно покормить рыжих котов.
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