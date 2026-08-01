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01 августа 2026 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 августа 2026 года

Праздники 1 августа 2026 года Праздники 1 августа 2026 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
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С начала года прошло 213 дней. А значит, на календаре 1 августа. Какой праздник приходится на эту дату? Как его принято отмечать? И почему дождь в начале августа считается хорошей приметой, а есть яблоки запрещено? Ответы на эти и многие другие вопросы представлены в нашем материале.

Праздники 1 августа 2026 года

Первым делом стоит поговорить о профессиональных праздниках 1 августа 2026 года. В России на эту дату приходятся:

  • День тыла ВС РФ — с 1998 года это значимая дата для всех причастных к российскому тылу: от военнослужащих и ветеранов до гражданского персонала;
  • День инкассатора — он приурочен к годовщине основания службы инкассации при советском Госбанке в 1939 году;
  • День образования Службы специальной связи России — приурочен к годовщине образования Главного центра спецсвязи СССР в 1939 году, ответственного за транспортировку особо важных документов и драгметаллов;
  • День работника техподдержки — пока неофициальный, но очень популярный среди причастных к ивенту.

1 августа 2026 года также пройдут некоторые памятные мероприятия. В их числе День памяти российских воинов — жертв Первой мировой войны. С 2012 года по всей России устраиваются панихиды и возложение цветов к мемориалам.

Рабочий собирает гусеницу для вездехода ТМ-140 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане Рабочий собирает гусеницу для вездехода ТМ-140 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Обретение мощей Серафима Саровского — православный праздник 1 августа

1 августа 2026 года прихожане православной церкви справляют 123-летие со дня обретения мощей Серафима Саровского, или Саровского чудотворца. Его жизнь пришлась на вторую половину XVIII — начало XIX века. С юности Серафим (в миру Прохор) проявлял интерес к религии. И уже в 17 лет он принял монашеский постриг.

Святой Серафим был наставником и утешителем страждущих. Он также прославился чудесами исцеления и предвидения. К нему обращались за укреплением веры и избавлением от греховных мыслей, врачеванием недугов, помощью в житейских трудностях. Канонизировали же старца в 1903 году — спустя 70 лет со дня его смерти.

В том же году, а именно 19 июля (1 августа по новому стилю) 1903 года, состоялось обретение мощей святого. К этому событию была приурочена торжественная служба в Сарове, на которой присутствовали император Николай II и его семья. С тех пор 1 августа — праздник памяти святого.

На выставке «Преподобный Серафим Саровский» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева На выставке «Преподобный Серафим Саровский» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Макрина, или Макринин день, — праздник 1 августа в России

Согласно народному календарю, 1 августа в России — праздник Макрины. Его также называют Макридой, Мокриной или Макрининым днем. Христиане вспоминают святую Макрину Каппадокийскую. Она жила в IV веке в Кесарии (Римская империя). С раннего детства она чуралась праздности и проводила время в уходе за семьей и домашних делах. Позже Макрина удалилась в женский монастырь, где практиковала аскезу. По преданию, за богоугодное поведение святая была наделена даром чудотворения.

В народе праздник 1 августа связывали с дождями. Считалось, что ливень на Макринин день пророчит обилие грибов и ягод осенью и богатый урожай ржи в следующем году. А вот безоблачный день сулил шестинедельную засуху. Чтобы избежать этого, женщины проводили обряд потопления колосьев. Девушка, рожденная 1 августа, изображала Макрину. Нарядившись в красивое платье, она погружала хлебные колосья в реку, чтобы призвать дождь.

Приметы на 1 августа: что можно и нельзя делать

В России праздник 1 августа связан с многочисленными поверьями. Хорошей приметой считалась встреча с рыжим котом. Она якобы сулила счастье, поэтому животное обязательно кормили. В народе также верили, что на Макрину стоит заняться генеральной уборкой и сбором урожая, а также посетить баню. Все это способно привлечь удачу.

Если же говорить о запретах, то 1 августа 2026 года не стоит:

  • забивать птицу и скот — можно навлечь болезнь на близких;
  • есть яблоки — в жизни начнется черная полоса;
  • солить огурцы и квасить капусту — закуски якобы будут ядовитыми;
  • пить алкоголь — к нищете и несчастью;
  • брать в долг деньги или вещи — можно перенять чужие проблемы.

Приметы 1 августа Приметы 1 августа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этот день в истории: какие события произошли 1 августа

Мы выяснили, какой праздник приходится на 1 августа. Теперь поговорим о значении этой даты в контексте истории. На начало августа выпали следующие значимые события:

  • 1498 — на земли Венесуэлы ступил первый европеец, им стал Христофор Колумб;
  • 1514 — князь Василий III вошел в Смоленск, тем самым положив конец 110-летнему властвованию Литвы над городом;
  • 1774 — химик Джозеф Пристли открыл кислород;
  • 1924 — учрежден один из высших орденов СССР — орден Красного Знамени;
  • 1939 — учреждена медаль «Золотая звезда», предназначавшаяся Героям СССР;
  • 1944 — Анна Франк оставила последнюю запись в своем дневнике.

Кто из знаменитостей родился 1 августа

1 августа появились на свет многие известные личности: от правителей до спортсменов. В их числе:

  • Клавдий (10 до н. э. — 54) — римский император;
  • Мария Митчелл (1818–1889) — ученый, первая американка, ставшая профессиональным астрономом;
  • Герман Мелвилл (1819–1891) — писатель, классик американской литературы, автор романов «Моби Дик» и «Тайпи»;
  • Герда Таро (1910–1937) — первая в мире военная фотожурналистка;
  • Евдокия Виноградова (1914–1962) — ткачиха, одна из инициаторов виноградовского движения;
  • Ив Сен-Лоран (1936–2008) — модельер;
  • Елена Веснина (р. 1986) — теннисистка, чемпионка Олимпийских игр;
  • Павел Табаков (р. 1995) — актер.

Выставка французского модельера Ив Сен-Лорана «Ив Сен-Лоран. 28 лет творчества» в Центральном доме художника. Ив Сен-Лоран (слева) и Раиса Горбачева (справа) во время открытия выставки Выставка французского модельера Ив Сен-Лорана «Ив Сен-Лоран. 28 лет творчества» в Центральном доме художника. Ив Сен-Лоран (слева) и Раиса Горбачева (справа) во время открытия выставки Фото: Юрий Лизунов/РИА Новости

Именины 1 августа

Напоследок приведем список именинников. Согласно святцам, поздравить нужно носителей имен:

  • Серафим;
  • Митрофан;
  • Роман;
  • Степан (Стефан);
  • Тихон;
  • Дмитрий;
  • Григорий.

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 1 августа 2026 года. Не забудьте поздравить всех причастных и заодно покормить рыжих котов.

Ранее мы рассказывали, как разбить огородик во дворе многоквартирного дома.

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